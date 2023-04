Allerta meteo, grandine e fulmini in arrivo: ecco quali regioni ne risentiranno

È allerta meteo per le prossime ore con fulmini, temporali, pioggia e grandine su queste regioni italiane in particolare.

In queste ore è stata diramata una allerta meteo in queste regioni italiane in particolare. Infatti la tanto attesa primavera girerà le spalle ad alcuni posti in Italia, regalando solo freddo e temporali. Nelle prossime ore infatti il Paese sarà interessato da perturbazioni con piogge forti, venti freddi e anche temporali. Non mancheranno le grandinate in alcune regioni, con l’invito a fare attenzione se si è fuori casa.

Allerta meteo, cosa accadrà nelle prossime ore?

Aprile è un mese da sempre particolare e difficile. Se le prime giornate di sole regalano delle temperature gradevoli, il tempo è sempre pronto a cambiare peggiorando.

Le prime settimane del mese hanno registrato delle belle giornate e temperature gradevoli, ma tutto sta per cambiare. È in arrivo una forte perturbazione dal Nord Europa che metterà in ginocchio anche l’Italia.

Sono previste giornate fredde, con temperature basse accompagnate da pioggia e grandine. In alcuni casi non mancheranno i temporali e anche nevicate a bassa quota.

Gli esperti spiegano la situazione sui vari portali di settore, mettendo l’accento sul campo anticiclonico che si sta facendo strada in tutta Europa. Questo porta ad una instabilità continua, con le correnti fredde che arriveranno nelle prossime ore e un abbassamento notevole delle temperature.

Non è prevista una tregua da Nord a Sud, interessando tutte le Regioni con piogge e temporali. L’instabilità aumenterà fortemente nelle prossime settimane raggiungendo soprattutto le regioni del Centro e del Sud. Non mancherà una leggera instabilità anche sul Triveneto con estensione alle pianure confinanti.

Grandine e pioggia in questa Regione

A fronte di quanto sopra descritto, in queste ore la Protezione Civile della Campania ha chiesto ai cittadini la massima attenzione. Con una allerta meteo si evidenzia che la Regione potrebbe essere interessata in particolare da forti piogge e grandine.

I fenomeni di carattere temporalesco sono caratterizzati dall’incertezza, per questo motivo potrebbero essere accompagnati da forte grandine e fulmini. Non mancheranno i venti forti e le possibili mareggiate con temperature al di sotto della media.

L’Italia è quindi sotto la lente di ingrandimento di questo vortice, che nelle prossime ore potrà portare ad un cambio totale del meteo. L’allerta meteo riguarda soprattutto la Campania, ma sono anche altre le Regioni che risentiranno di questi cambiamenti climatici.

In ogni caso, gli esperti raccomandano all’attenzione e ad un cambio di programma nel caso in cui le festività si volessero svolgere all’aperto. Le temperature potranno andare in ribasso anche di 10°C, con piogge e raffiche di vento freddo. Un ritorno all’inverno che verso fine mese lascerà nuovamente spazio alla primavera e alle sue temperature gradevoli.

Gli esperti raccomandano anche di aggiornarsi sul meteo, verificando ciò che accade in ogni regione.