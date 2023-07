Allerta insetti in casa, se noti questo particolare è invasa da pulci e non lo sai

Ecco come riconoscere le pulci in casa, questi fastidiosissimi insetti che invadono la nostra abitazione e possono colpire anche gli animali.

Vi sveliamo in che modo potete capire se la vostra casa è invasa dalle pulci. Con questo metodo le scoverete facilmente, dopodiché le eliminerete.

Come eliminare questi fastidiosi insetti

Se la vostra casa è invasa dalle pulci, tutto quello che dovrete fare è cercare di eliminarle il più presto possibile. Ecco che di seguito vi illustriamo un metodo davvero efficace per eliminarle.

Innanzitutto vi consigliamo di togliere tutti i rivestimenti in tessuto da mobili come poltrone, divani, letti e tende. Tirate fuori dagli armadi e dai vari cassetti anche tovaglie, lenzuola e vestiti e assicuratevi di lavare il tutto.

Fatto ciò, eliminate anche ogni traccia di polvere, dove sicuramente saranno presenti le pulci. Quindi spazzate e lavate il pavimento e spolverate i mobili e gli scaffali.

Impiegate anche quei prodotti pensati proprio per eliminare le pulci dall’ambiente, come gli insetticidi antipulci. Prima di compiere questa mossa, però, vi consigliamo di chiedere consiglio al vostro medico di base e a degli esperti in disinfestazione.

Saranno soltanto gli esperti, infatti, che potranno dirvi se questo metodo è il più efficace per il vostro caso e soprattutto se né voi né il vostro animale domestico non riceverete nessun danno per l’uso dell’insetticida.

Ma siete proprio sicuri che l’ambiente in cui vivete sia invaso dalle pulci e non da altri tipi di insetti? Ecco che di seguito vi sveliamo alcuni trucchi per riconoscere le pulci.

Il metodo per riconoscere le pulci in casa

Esistono alcuni metodi davvero efficaci per riconoscere le pulci in casa. Le pulci, a differenza di molti animali, tendono a mordere per nutrirsi. Proprio per questo, sia gli esseri umani che gli animali possono notare la loro pelle infiammata e irritata.

Inoltre, il morso delle pulci può scatenare una vera e propria reazione allergica. Proprio per questo, se temete che la vostra casa sia invasa dalle pulci, vi consigliamo di fare caso al dettaglio dei morsi.

Per capire se il vostro animale domestico è stato effettivamente morso da alcune pulci, vi consigliamo di portarlo immediatamente dal veterinario. Se magari i morsi sono troppo piccoli e non vengono notati dall’occhio umano, potrebbero esserlo, invece, i vari graffi e morsi che gli animali domestici tendono a infliggersi quando soffrono per il prurito.

Il morso delle pulci, infatti, può scatenare un prurito che porta gli animali a innervosirsi e naturalmente a grattarsi con le zampe e con i denti. Ciò può provocare delle lesioni e dei tagli, che possono a loro volta infiammarsi.

A volte, quindi, è possibile riconoscere la presenza delle pulci in casa non vedendole a occhio nudo, ma dalla presenza di morsi o di lesioni provocate negli animali domestici. Una volta che vi sarete resi conto di questo, vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro medico, con il veterinario e magari anche con una ditta specializzata in disinfestazione.