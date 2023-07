È morta Matilda, l’amica fedele di Chiara Ferragni. Una cagnolina che era arrivata alla veneranda età di 13 anni e rappresentava molto per lei.

L’abbiamo vista in tanti post dell’influencer italiana numero 1 e aveva addirittura un suo profilo personale su Instagram. Matilda faceva parte della vita di Chiara da sempre, l’accompagnava ovunque e l’ha addirittura tatuata. Perfetta compagna di giochi per i suoi bambini, ha svolto anche un ruolo importante nel primo incontro con Fedez e per questo motivo nel suo addio struggente di oggi, Chiara la ricorda come una parte integrante della famiglia.

Chiara Ferragni e l’addio a Matilda

La conoscevamo molto bene Matilda, spesso infatti la sua proprietaria, niente di meno che Chiara Ferragni, influencer da 29 milioni di seguaci che la immortalava in scatti divertenti ma anche affettuosi in cui la stringeva a sé con amore.

In effetti la bulldog francese che era arrivata a 13 anni, aveva sempre fatto parte della sua famiglia e anzi, stando alle sue parole ha anche contribuito a crearla poiché è stata importante nel primo incontro con Fedez.

Perdere un cane è come perdere un pezzo della propria famiglia, oggi Chiara ha detto addio alla sua Matilda e lo ha fatto nel modo che le viene meglio, attraverso i social. Il suo mondo, quello che l’ha portata a essere l’influencer numero 1 in Italia e quello attraverso il quale ci ha resi partecipi della vita familiare in cui era compresa ovviamente anche Matilda.

Si vedevano chiari i segni dell’età in quel cagnolino scodinzolante e allegro, che ieri ha abbandonato la sua padrona. Oggi il lungo messaggio di addio dove Chiara ha raccontato cosa Matilda rappresentava per lei e fra mille polemiche riguardanti un personaggio di spessore come lei, forse in questo caso sarebbe meglio tacere e rispettare il suo dolore, un dolore che pochi possono capire o meglio, può farlo solo chi ama gli animali perché loro possono dare amore come una persona e anche di più, cosa che non tutti comprendono.

Il messaggio sui social

Difficile comprendere un grande dolore per la perdita di un amico fedele, quando questo è un cane. Però Chiara ha saputo esternare al meglio i suoi sentimenti rendendoci partecipi di una parte importante della sua vita che se ne è andata, quella legata al bulldog francese Matilda.

Una settimana fa la cagnolina aveva compiuto 13 anni e l’ultima foto postata sul profilo social che le ha dedicato, che ormai è seguito da 389mila followers, è stata quella di un bel quadretto familiare in cui c’è Leone, Vittoria e ovviamente Chiara che la tiene in braccio, il tutto corredato da una bella torta rosa per festeggiare il compleanno.

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tu sapevi tutto. In questi 13 anni insieme sei stata la mia bambina e la mia amica pronta a farmi compagnia e a darmi amore quando ne avevo bisogno. Mi bastava stringerti in un abbraccio e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa. Per me sei sempre stata la mia famiglia e hai fatto molto di più, l’hai creata. Eri tu quel famoso cane della canzone di Fedez del 2016 e da lì ho poi conosciuto l’uomo della mia vita”.

Continua poi il post e nelle varie righe, immaginiamo scritte con le lacrime agli occhi e tanta tristezza nel cuore, Chiara non può immaginare come sarebbe stata la sua vita senza Matilda.

“Quando ti ho scelta ero una ragazzina e non avrei mai pensato che avresti giocato con i miei figli. Sei stata una sorella maggiore stupenda e hai regalato loro la bellissima esperienza di amore incondizionato verso un animale. Ti ringrazio anche per questo. Ieri ti ho salutata per l’ultima volta e ho provato a spiegare loro che sei diventata una nuvoletta che ci protegge. Spero di averti regalato una bella vita e averti dato indietro l’amore che tu hai donato a me. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta che ho indicato a Leo. Sarai sempre la mia prima bimba”.

E anche noi, parafrasando l’intervento di una donna di cui abbiamo un’immagine forte ma che può sciogliersi perché è umana come tutti noi, sentiamo delle lacrime agli occhi nel riportare emozioni così intense. A questo possiamo solo che rimanere muti e dire: Ciao Matilde.