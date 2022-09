Allerta alimentare, prodotto pieno di pesticidi: corri a restituirlo | Pericolosissimo

Nuova allerta alimentare con il ritiro immediato di un prodotto, come da annuncio del Ministero della Salute in queste ultime ore. Ecco cosa dobbiamo restituire immediatamente.

È allerta alimentare e il prodotto è stato segnalato dal Ministero della Salute in queste ultime ore attraverso un comunicato ufficiale. Il prodotto designato contiene un pericoloso pesticida ed è da restituire immediatamene.

I controlli del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute è sempre a lavoro per garantire la sicurezza dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda i prodotti che si vengono all’interno dei supermercati e negozi. Non è raro, infatti, che venga diramata una allerta su un specifico prodotto dopo alcuni controlli da parte degli esperti.

Molte volte si trovano pezzi di vetro all’interno della confezione, altre volte ci si imbatte in ingredienti non dichiarati sino a casi più gravi come questo in oggetto.

Nella giornata di ieri – 31 agosto 2022 – il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo per allertare i consumatori. Il prodotto mette a rischio la salute di tutti i consumatori, per questo motivo è bene porre attenzione e restituirlo il prima possibile.

Nonostante tantissime persone credono che il Ministero si occupi solo di determinate faccende, le azioni di vigilanza e controllo prodotti è giornaliero ed è andato avanti anche durante il mese di agosto 2022.

Una supervisione fondamentale per la tutela di tutti i consumatori che acquistano dal supermercato dei beni di prima necessità. I controlli di routine sono doverosi per poter contrastare rischi e potenziali tali, con errori avvenuti durante la produzione e la distribuzione al pubblico.

È anche possibile che questi errori vengano segnalati dopo la messa in vendita del prodotto ed è importante muoversi subito, così che nessuno possa consumare quel prodotto.

Nuovo richiamo alimentare per allerta pesticidi

Il nuovo richiamo alimentare datato 31 agosto 2022 è stato disposto dal Ministero della Salute per salvaguardare la salute dei cittadini. Il ritiro è una forma di prevenzione al fine che si possano fare dei controlli nuovi e verifiche sul prodotto stesso.

Gli uomini del dicastero di Lungotevere Ripa hanno dovuto richiamare – a seguito controlli – un prodotto della Sonocos Senegal. Il prodotto è consumato e altamente diffuso.

La circolare 1849 del 30 agosto 2022 segnala la presenza di Clorpyriphos, che è un pesticida da non sottovalutare per la salute dei consumatori.

Il lotto fallato, secondo quanto si legge sulla circolare, è il numero 6044000106039 con scadenza al 29 aprile 2023. Il prodotto è di importazione e il nome in commercio è Sonacos con denominazione di vendita sotto La Maman.

La sua produzione è avvenuta presso gli stabilimenti di Le Grenier du Baol Sarl – 2 Allees Papa Gueye Fall Dakar – Senegal. Al momento il Ministero della Salute non ha rilasciato ulteriori notizie in merito alla contaminazione ed è alquanto strano non avere – al momento – informazioni su come agire in proposito e dove restituire il prodotto.