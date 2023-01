Possono sembrare delle semplici caramelle, invece non è così. Tanto che stanno provocando intossicazioni ed ustioni a tantissimi bambini che le ingeriscono. È accaduto in Indonesia.

Sono, più che altro, conosciute con il nome di caramelle di Tik Tok, ma alla base non hanno nulla di zuccheroso, anzi. Sono a base di azoto liquido. Cerchiamo di capire insieme.

Indonesia: caramelle all’azoto liquido

È di tendenza tra i giovanissimi che conoscono e usano il noto social Tik Tok, ma non sono per niente uno snack colorato appetibile. A chi le ingerisce, provocano ustioni allo stomaco ed intossicazioni alimentari. La preoccupazione più grande è che tale “caramella” viene usata dai più piccoli.

Ma di cosa si tratta? È una moda, se così la si può definire, che sta prendendo piede in Indonesia ed è popolare fra tutti coloro che usano Tik Tok. Al momento, sono ben 25 i bambini che sono rimasti intossicati per aver ingerito queste caramelle che, a parte il gravissimo danno all’apparato digerente che provocano, hanno un effetto che attira proprio i più piccini: chi le ingerisce, una volta consumate, vede uscire dal proprio naso e dalla propria bocca, del vapore.

Non si tratta di caramelle o snack che alla base hanno dello zucchero. Sono fatte con dell’azoto liquido al loro interno. Una sorta di parte centrale (un cuore) nella caramella che lo contiene. Il Governo locale ha emanato un’allerta massima perché, come dicevamo prima, già sono 25 i bambini rimasti intossicati.

Si chiama “chiki ngebul”, come riporta il quotidiano inglese “The Guardian”: provoca, a tutti coloro che lo ingeriscono, ustioni allo stomaco e una notevole intossicazione alimentare. Anche se per i bambini è diventato uno snack divertente (per via del vapore che, dopo averlo preso, fa uscire da naso e bocca), è estremamente pericoloso.

La nuova pericolosa moda su Tik Tok

Si tratta di una sorta di sfida che sta diventando pericolosamente di tendenza su Tik Tok e che prende, in particolare, giovani e giovanissimi. Ci sono filmati, infatti, di ragazzini che mangiano queste caramelle, alla cui base c’è dell’azoto liquido che, proprio su Tik Tok, in molti conoscono come “alito di drago”.

Per fortuna, al momento, non sono stati segnalati decessi, ma solo intossicazioni alimentari ed ustioni, con due ricoveri in ospedale. Anche se il Governo, dal canto suo, non abbassa la guardia, perché il bilancio potrebbe aggiornarsi di ora in ora e risultare sempre più grave.

Perché l’introduzione, all’interno, dell’azoto liquido? Come spiegano i medici, l’azoto fa sembrare “che lo snack fumi” non appena lo si consuma. Se l’azoto liquido viene consumato prima che sia evaporato, spiegano i medici “c’è il rischio di ustioni e perforazioni intestinali che nei casi più gravi può portare alla morte”.

Una situazione che mette in allarme, non solo in Indonesia, ma anche in altre parti del mondo dove questi video e questa “nuova tendenza” stanno piano piano prendendo piede. L’allarme è stato lanciato: si spera solo che non venga più ignorato.