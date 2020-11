Alessandro Cattelan positivo al Covid: chi condurrà X Factor?

Dopo Carlo Conti, un altro conduttore ha contratto il Covid: si tratta di Alessandro Cattelan, volto di punta di Sky Italia e voce di Radio Deejay.

A comunicarlo è stato lui in persona tramite un post Instagram, che recita così: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!“

Foto instagram | @alecattelan

Nella galleria di immagini che ha condiviso, vediamo i disegni che le sue due bambine gli hanno “recapitato” mentre si trova isolato a casa.

Cattelan dovrebbe essere asintomatico e al momento starebbe bene: oggi, tramite le sue stories sempre su Instagram, ha avuto modo di condividere un tweet dove un utente commentava ironicamente la notizia della sua positività ipotizzando come sostituto del conduttore il calciatore Darmian, facendo leva sulla sua fede interista.

Chi sostituirà Alessandro Cattelan ad X Factor?

Se la sua trasmissione Catteland in onda su Radio Deejay dalle 12 alle 13 è passata momentaneamente nelle mani di Gianluca Gazzoli, ora il dubbio rimane sul talent show di Sky.

Infatti, giovedì sera ci sarà la seconda puntata dei live di X Factor. L’ipotesi più probabile è che Cattelan conduca da remoto come ha fatto Carlo Conti venerdì sera per Tale e Quale Show.

La conduzione in streaming è una delle tante novità che ci ha portato il 2020, ma potrebbe essere che la rete scelga un conduttore sostitutivo fin quando Alessandro non risulterà guarito. I nomi che per ora sono stati fatti, secondo Adnkronos, sono la vivace Lodovica Comello, cantante e conduttrice di Italia’s Got Talent, Enrico Papi, conduttore in forza a TV8 e “specializzato” in trasmissioni musicali, Alessio Viola, giornalista di Sky TG 24 non nuovo a X Factor, e Daniela Collu, storica conduttrice delle trasmissioni post-X Factor sempre legate al talent.