Alena Seredova vola alle Maldive per la luna di miele

Alena Seredova dopo un mese dalle nozze con Alessandro Nasi è partita insieme a tutta la famiglia direzione Maldive in occasione della loro luna di miele. I due si sono sposati lo scorso 17 giugno a Noto, nella splendida cornice del barocco siciliano.

È un periodo decisamente sereno per l’ex moglie di Gigi Buffon, oggi coniugata con Alessandro Nasi con il quale due anni fa hanno avuto una bambina, Vivienne Charlotte.

Alena Seredova in vacanza alle Maldive

Alena Seredova lo aveva anticipato in una recente intervista, spiegando che per la sua luna di miele con Alessandro Nasi, sarebbe partita insieme a tutta la famiglia. Così infatti ha fatto: la showgirl, è volata alle Maldive insieme al marito e ai suoi figli, compresi quelli avuti dal suo precedente matrimonio con Gigi Buffon.

Un viaggio di nozze sicuramente alternativo, come ironizza anche sui social Alena Seredova, scrivendo “honeymoon activities”, nulla di romantico e passionale ma una vacanza a misura di bambino, fatta di castelli di sabbia in spiaggia per fare divertire Vivienne Charlotte, la mascotte della famiglia, nata 2 anni fa dal suo amore con Alessandro Nasi, sposato a Noto, in Sicilia, lo scorso 17 giugno.

Nelle foto degli ultimi giorni postate sui social, s‘intravede il suo sguardo sereno, i sorrisi insieme a tutta la sua famiglia al completo e alcuni momenti della loro vacanza fatta di simpatici smorfie, puro relax e momenti adrenalinici sulle moto d’acqua.

Le nozze con Alessandro Nasi

È trascorso poco più di un mese da quel 17 giugno, giorno in cui Alena Seredova è convolata a nozze con Alessandro Nasi, top manager torinese di 49 anni. I due stanno insieme dal 2015 e hanno avuto una bambina, Vivienne Charlotte.

Il cugino di Lapo e John Elkann e l’ex moglie di Gigi Buffon hanno scelto come location del loro matrimonio Noto, nella splendida cornice del barocco siciliano. Si sono giurati amore eterno con un rito civile intimo, seguito da un party durato fino a notte fonda con circa 100 invitati.

In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, Alena Seredova, aveva spiegato di aver trovato un nuovo equilibrio, sopratutto dopo la nascita della sua terza figlia, Vivienne Charlotte, la quale nel giorno delle nozze di mamma e papà ha portato le fedi.

Alessandro Nasi, considerato il suo principe azzurro, è riuscito a farla ricredere nell’amore, dopo il periodo burrascoso della fine del matrimonio con Gigi Buffon, con il quale ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee.