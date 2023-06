Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi a Noto

Si è sposata pochi minuti fa l’ex modella Alena Seredova, che dopo 8 anni di amore ha detto sì ad Alessandro Nasi, vicepresidente della Exor, la holding della famiglia Agnelli. La cerimonia, con rito civile, si è svolta a Noto, cittadina siciliana nota per la sua architettura barocca, all’aperto, davanti a 100 invitati. Dopo il sì della coppia, è iniziato il ricevimento nuziale. Testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, la moglie di John Elkann, che ha fatto da Cupido tra i due. Gli sposi, subito dopo aver detto “sì”, hanno fatto un giro per le vie di Noto in macchina, scambiandosi un bacio davanti agli abitanti.

Dopo 8 anni di amore, Alena Seredova e il suo Alessandro Nasi sono diventati moglie e marito. La coppia ha detto sì a Noto, con la firma in Comune e quindi la festa in una location all’aperto, con 100 invitati. I neosposi si sono anche concessi un giro in auto scoperta per le vie della cittadina, salutando gli abitanti e scambiandosi un bacio per i fotografi presenti. Ora partirà il ricevimento nuziale, che proseguirà fino a sera. La scelta della cittadina siciliana è stata voluta in quanto non legata a particolari ricordi per nessuno dei due e suggerita loro dalla wedding planner e amica Alessandra Grillo. Noto era già stata scelta da Chiara Ferragni e Fedez nel 2018 per il loro scenografico matrimonio. A fare da testimone ad Alena, Lavinia Borromeo, la prima a presentarle Nasi. Quest’ultimo è il cugino del marito John Elkann, presente a sua volta con tutta la sua famiglia alla cerimonia.

Qualche tempo fa Alena Seredova ha raccontato qualche dettaglio sull’inizio della sua relazione con Alessandro Nasi, vicepresidente della holding degli Agnelli, nonché cugino di John e Lapo Elkann. “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva” aveva detto durante un’intervista rilasciata al magazine Chi. E invece, oggi, 8 anni dopo il loro primo incontro e la nascita 3 anni fa della piccola Vivienne Charlotte, i due sono diventati marito e moglie.

La coppia si è sposata con rito civile, ponendo la firma prima in Comune a Noto, e quindi percorrendo su una Cinquecento bianca cabriolet le vie della cittadina, salutando gli abitanti. La futura sposa ha fatto il suo addio al nubilato lo scorso weekend a Napoli assieme alle amiche più care, e quindi in questi ultimi giorni ha soggiornato nella struttura che oggi organizzerà il ricevimento di nozze per i 100 fortunati invitati, tra cui Lavinia Borromeo e tutta la famiglia Elkann al completo.

A quanto pare, Seredova avrebbe preferito una cerimonia più intima, e sarebbe stato proprio Alessandro, invece, a insistere per fare una cosa in grande stile, alla fine riuscendo a spuntarla. La seconda metà di giugno si è rivelata ideale per permettere ai figli di lei di prendere parte alla cerimonia, avendo finito le scuole. Bellissimo l’abito scelto da Alena, bianco come da tradizione, ricamato, con profondo scollo e maniche a sbuffo.

Ignoto il luogo del loro viaggio di nozze, anche se, ha specificato la modella, vuole con sé i loro figli: “Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica. Insomma, a tutti noi”.

Seredova è già stata sposata precedentemente con Gigi Buffon, storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana. I due hanno fatto coppia fissa a partire dal 2005, lei arrivata da poco in Italia, forte di un quarto posto a Miss Mondo nel 1998, e contesissima dalle più importanti trasmissioni tv.

Assieme la coppia ha due figli, David Lee nel 2007 e Louis Thomas nel 2009. La modella preferisce diradare i suoi impegni di lavoro, dedicandosi ai bambini, e tutto sembra filare per il meglio, tanto che nel 2011 Alena e Gigi si sposano a Praga, festeggiando poi con 150 invitati al Twiga di Marina di Pietrasanta.

Due anni dopo, tuttavia, iniziano già le voci di crisi, ed è il settimanale Chi ha fare lo scoop qualche mese dopo, quando riesce a paparazzare Buffon e la giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico per la prima volta assieme, e con la quale sta tuttora e ha avuto un altro figlio. Alena riferirà in seguito di aver saputo del tradimento dalla radio.

“Avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, ma non potrei andare in giro a sparlare di Gigi Buffon” ha di recente affermato Seredova, che ora ha trovato la serenità accanto a quello che lei definisce l’uomo della sua vita.