Albero di Natale, le decorazioni più belle del 2022: tutte le idee per addobbarlo

Albero di Natale: ecco tutte le decorazioni e gli addobbi del 2022. Tutte le idee creative per festeggiare questo magico momento dell’anno.

Manca poco più di un mese alla festività natalizia e già si pensano alle decorazioni più belle ed esclusive. Il protagonista è l’albero di Natale che si presta ad essere addobbato in mille modi, anche riciclando oggetti rovinati o vecchi che non vengono più utilizzati. Per festeggiare il momento più magico dell’anno è possibile dare il via alla propria fantasia ed alla propria creatività per dare il massimo sfogo ai fili, palline, colori, fiocchi, brillantini, luci e forbici.

Albero di Natale: le idee più creative per realizzare i migliori addobbi

Indiscusso emblema delle festività natalizie è l’albero di Natale, che può essere addobbato in mille modi, a seconda della propria creatività e del proprio spirito di innovazione. Tra tradizione e progressismo, l’albero di Natale deve essere addobbato con buon gusto, eleganza e semplicità, senza troppo eccedere.

C’è chi predilige lo stile classico e si può ricorrere alle tradizionali palline di colore rosso, argento, oro, o blu, ai fiocchi di neve, alle ghirlande impreziosite dalle bacche artificiali. Ma non tutti amano essere tradizionalisti e preferiscono essere innovatori. Gli alberi di Natale moderni sono adatti per le ambientazioni minimal. Tra i modelli più gettonati ci sono gli alberi gettonati con fasci luminosi oppure con lo scheletro in acciaio che può essere decorato con tanti fiocchi e decorazioni. Esteticamente il risultato sarà perfettamente suggestivo e all’avanguardia.

Albero di Natale rustico

Per chi ama la vita di campagna o lo stile “rusticheggiante” non può che optare per un albero di Natale addobbato in stile country, ma al contempo chic. Questo stile è perfetto per chi non ama esagerare e per chi non vuole “colorare” il simbolo del Natale con i classici colori del rosso, dell’oro e dell’argento. Un Albero di Natale country, ma al contempo elegante, deve essere impreziosito con decorazioni e tonalità tipiche della terra, ovvero colori neutri che vanno dal beige al marrone bruciato.

Albero di Natale Neon

Per gli amanti del fluo e degli effetti spettacolari è bene scegliere un Albero di Natale non convenzionale, optando per colori accesi. Si pensi alla struttura dell’albero di colore giallo neon, verde fluo, fucsia shocking, arancione fluo, bluette. Grazie all’albero di Natale neon è possibile omaggiare e festeggiare questa festività in modo del tutto giocoso. Oltre alla struttura dell’albero shocking si può optare per le decorazioni di colore platino, zaffiro, smeraldo e rubino.

Albero di Natale con maxi decorazioni

Se chi ama le decorazioni oversize, per questo molto preferiscono acquistare e decorare l’albero con palline di grandi dimensioni o con ghirlande enormi. Si tratta di una valida alternativa al classico albero di Natale decorato con palline, fiocchi e ghirlande di dimensioni standard.

Albero di Natale floreale

Quale momento più bello che non decorare il proprio albero di Natale con tante decorazioni floreali? Via libera a bouquet, boccioli, ghirlande floreali e, in sostituzione delle classiche palline, è possibile appendere tante varietà floreali, tra cui girasoli, rose, margherite, tulipani, gerani, garofani, il fiore della vita, narcisi e tante altre cultivar dai mille colori e forme.

Albero di Natale con i pom-pom

Una soluzione fai-da-te, giocosa e spiritosa è quella di addobbare l’albero di Natale con i pom-pom di ogni tonalità cromatica, tra cui giallo, arancione, rosso, verde, bianco, viola e tante altre tonalità cromatiche vivaci e gioiose.

Albero di Natale con i teschi

Gli amanti del gotico possono decorare l’albero di Natale con i teschi, con le croci e con ogni altra decorazione macabra. Per dare un tocco di romanticismo, è possibile decorare i rami dell’albero con le rose e con dei cuori, anche dalle tinte porpora e rosso rubino.