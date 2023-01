Albero dei soldi, se lo curi con questo fiorirà costantemente: lo fanno in pochi

Non riesci a curare per bene l’albero dei soldi? La sua bellezza resterà intatta e fiorirà sempre con questo metodo segreto.

La crassula – o albero dei soldi – è una bellissima pianta grassa succulenta che impreziosisce l’arredamento e lo stile di ogni abitazione. Nel mondo ne esistono varie specie e arrivano sino a 300 esemplari diversi. La più famosa è questa chiamata appunto Albero dei Soldi per la forma particolare delle sue foglie. Nel momento in cui questa pianta non fiorisce più come una volta ed è spenta di colore, c’è un metodo che svelano i vivaisti da provare immediatamente.

Albero dei soldi: caratteristiche e particolarità

Questa bellissima pianta ha origini lontane e arriva dall’Africa del sud, particolarmente resistente e con pochissime richieste per la sua sopravvivenza. È ideale per coloro che non hanno un pollice verde sviluppato ma vogliono ugualmente creare una certa atmosfera negli ambienti di casa.

Si presenta con una forma eretta e con un sviluppo in verticale, con piccole foglie di colore verde acceso scuro. A volte si può intravedere una peluria leggera che la protegge dai raggi solari intensi.

Il suo periodo di fioritura è dal mese di aprile sino a fine agosto, con fiori piccolissimi che hanno una interessante forma a stella di colore bianco. Non mancano delle varietà che offrono colori alternativi, come rosso acceso oppure rosa delicato.

Come curare e far fiorire la pianta dei soldi? Il metodo degli esperti

L’albero dei soldi è un porta fortuna che viene spesso e volentieri regalato per occasioni importanti, come compleanni oppure quando si vuole augurare qualcosa di positivo. Secondo la credenza infatti, questa è una pianta capace di portare benessere soprattutto in ambito finanziario.

Se così non fosse andrebbe comunque adottata e posizionata in casa, per la sua bellezza e per le poche cure che richiede ogni giorno. Tuttavia, potrebbe accadere che la pianta non riesca a fiorire più come una volta: il segnale è chiaro ed è il momento di darle un nutrimento come da consiglio dei vivaisti.

Il segreto è l’acido succinico che si trova in compresse ed è un nutrimento ottimo per questa particolare pianta. La sostanza in questione è molto importante per le piante, perché è una fonte di energia naturale e di nutrimento diretto.

È una sostanza sicura per le piante e deve essere disciolta in acqua calda, poi data direttamente alla pianta bagnando il terreno. Il suo effetto è immediato, infatti l’albero dei soldi riceverà tutto il nutrimento necessario e i suoi fiori saranno di nuovo belli come prima.

Quali sono i benefici di questa sostanza?

Aiuta nella produzione immediata della clorofilla

Aiuta nell’assorbire tutti i nutrienti che ci sono nel terreno

Attiva e favorisce la crescita delle foglie e dei fiori

Se la piantina è giovane la porta ad adattarsi alle condizioni dell’ambiente.