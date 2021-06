Al via la maturità: ecco come sarà l'esame orale

Al via la maturità per oltre 540 mila studenti che da oggi si preparano ad affrontare la prova d’esame orale. Con la cancellazione degli scritti, a causa della pandemia, gli studenti saranno chiamati a discutere la loro tesi con la commissione. Tuttavia, “non sarà un esame con gli sconti“, ribadisce il ministro Bianchi. Mascherine e distanziamento, l’esame avverrà nel rispetto delle misure anti-contagio, precisa il ministro dell’Istruzione.

Bianchi: “Non verrete bollati come quelli del Covid”

“Un saluto ai ragazzi: questo è un momento importante per la vostra vita, è un passaggio da fare con attenzione: non è un esamino, è un esame di Stato, Stato che riconosce il passaggio da una parte all’altra della vostra vita“. Così il ministro Bianchi ha salutato i 540 mila maturandi e maturande italiani che da oggi affronteranno la prova d’esame. “Non c’è una prova unica. I ragazzi discuteranno, parleranno con la commissione e discuteranno la loro tesi. Cosa succederà in futuro lo vedremo senza pregiudizi. – rassicura il ministro Bianchi – Non verrete bollati come quelli del Covid“.

Maturità 2021: come si svolge

Questa mattina alle 8.30 i primi studenti sorteggiati entrano a scuola per sostenere la prova d’esame orale. Per ogni classe saranno sorteggiati cinque studenti al giorno, distanziati e con mascherina chirurgica. Gli esami proseguiranno fino alla prima settimana di luglio, poi arriverà il turno dei privatisi.

Leggi anche Delitto d’inverno, il noir perfetto di John Banville

Leggi anche: Sciopero della DAD, la scuola chiede il ritorno in presenza

Maturità, oltre 540mila gli studenti

La seconda maturità dell’era Covid vedrà impegnati 540.024 studenti, che, come lo scorso anno, dovranno affrontare una sola prova orale, senza i tradizionali scritti. L’esame avrà la durata di circa un’ora e sarà diviso in quattro parti: la prima sull’elaborato che gli studenti hanno preparato nell’ultimo mese, segue l’interrogazione su un testo di italiano, l’analisi di materiali della commissione (un’opera d’arte, una foto, una poesia etc.) e, infine, si parlerà dell’esperienza scuola-lavoro.

Come si calcola il punteggio

La prova d’esame vale fino a 40 punti per poter arrivare al massimo dei 100 complessivi. Gli altri sessanti sono il frutto degli ultimi tre anni di scuola. Anche quest’anno sarà possibile assegnare la lode, come da sempre, a coloro che avranno raggiunto il traguardo dei 100 punti. Non ci sarà valutazione per l’educazione civica di cui si era parlato a inizio anno.