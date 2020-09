Al Bano: “I miei 1470 euro di pensione sono troppo pochi"

Albano Carrisi, conosciuto in tutto il mondo come Al Bano, torna a parlare della propria pensione. Lo scorso maggio, il cantante aveva raccontato in una intervista all’Agi di percepire 1470 euro al mese, una cifra giudicata “insufficiente” dallo stesso artista di Cellino San Marco. In quell’occasione, Al Bano si era anche detto preoccupato per le proprie finanze a causa dell’emergenza coronavirus che, mettendo in stand-by il mondo della musica, ha finito per incidere pesantemente sulle entrate dell’ugola pugliese.

Oggi, ai microfoni di Rai Radio2, ospite del programma “I lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantante ha rincarato la dose: “1470 euro di pensione sono troppo pochi per campare“, le sue parole.

Continua a leggere

Continua a leggere

L’intervista e le polemiche social

“Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’”, spiega Carrisi a Rai Radio2.

“La risposta è ‘no, non ce la farei’, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”, aggiunge il cantante. Che torna poi sulle polemiche social scatenate dalle sue parole: “La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”, sottolinea.

La musica è in stand-by

Al momento, per il cantautore pugliese la musica è in stand-by. Per sua stessa ammissione, oggi prova una grande tristezza e cantare con questo umore non lo ispira. “Sto vivendo un momento di pausa. Che musica fai oggi? Poi è il momento del rap, che devi fare? Sento proprio che non è assolutamente il momento. Lasciamo il rap, quando sento ciò che cantano, sento una specie di sfogo interiore, violento. Lasciamoli fare… Però non vedo l’ora di tornare a Sanremo, ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io…”.

Continua a leggere

Continua a leggere

Quindi, Al Bano ha messo a tacere i rumor sul matrimonio con Loredana Lecciso: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trentanni. Io sto bene con Loredana così come sto”. Una chiosa finale sulla sua ex consorte Romina Power, con la quale ha condiviso quasi interamente la carriera artistica. “Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”, conclude.