Al Bano, avevate capito quanto prende di pensione? La cifra inaspettata

Al Bano Carrisi, sapete quanto prende di pensione il famoso cantante italiano? Non lo immaginereste mai! Non riesce ad arrivare nemmeno a fine mese con quanto percepisce dallo Stato.

A differenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, Al Bano Carrisi percepisce una pensione davvero misera. Sapete a quanto ammonta? Ve lo diciamo noi.

Al Bano Carrisi arrabbiato con lo Stato italiano

Il cantante di Cellino San Marco ha una delle voci più importanti e imponenti di cui il nostro bel Paese, l’Italia, può senza dubbio essere fiera ed orgogliosa. Al Bano, insieme a Romina Power è conosciuto non soltanto nella nostra Nazione ma in tutto il mondo.

Il duo, che dopo 16 anni di silenzio e di separazione si è riunito, ha ripreso da poco a girare nuovamente l’Europa e il mondo, post emergenza Covid, facendo il sold out con i loro concerti.

Tutti, anche se di generazioni diverse, conosciamo le canzoni di Al Bano e Romina che con i loro brani iconici hanno davvero accompagnato la crescita di tanti. Sicuramente Al Bano Carrisi ha avuto una carriera straordinaria che gli ha permesso di mettere da parte anche un bel po’ di soldini.

Anche lui però, come tanti della sua età, è ora legalmente in pensione e di diritto percepisce un compenso previsto dallo Stato dopo aver pagato tanti anni di contributi. Sapete a quanto ammonta la pensione dell’artista di Cellino San Marco? Non crederete ai vostri occhi. Al Bano è furioso con lo Stato italiano.

A quanto ammonta la pensione del cantante di Cellino San Marco

Al Bano Carrisi è stato sicuramente uno degli artisti più pagati d’Italia e del mondo e ancora tutt’oggi continua a cantare e quindi a percepire dei compensi. Per l’età che ha, però, il cantante di Cellino San Marco ha diritto anche alla pensione. Sapete quanto gli passa lo Stato?

Nonostante abbia versato tanti contributi in tutta la sua lunga carriera, l’artista italiano prende “solo” 1470 euro al mese, una cifra questa aumentata proprio di recente dato che, come lui stesso ha affermato fino a poco tempo fa, era di 1.370 euro.

In più occasioni, nelle varie interviste che ha rilasciato in giro nei diversi salotti televisivi sulla Rai e su Mediaset, l’ex marito di Romina Power si è mostrato furioso nei confronti dello Stato italiano.

Il cantante ha dichiarato che non è giusta la pensione che percepisce soprattutto dopo aver versato per una vita contributi. Prima di diventare l’artista famoso che è oggi, Al Bano ha lavorato infatti come contadino e come metalmeccanico. Fin da giovanissimo si è dunque versato i contributi per avere una pensione dignitosa.

Il pugliese ha dichiarato che, se non fosse ancora per la musica che gli consente di girare il mondo e di guadagnare, con la sola pensione statale che si ritrova non riuscirebbe a vivere. Ed ecco dunque che è scoppiato il finimondo social.

Putiferio mediatico per le parole del cantante

Tantissimi internauti del web hanno attaccato il cantante di Cellino San Marco affermando che lui sicuramente da parte ha messo un bel gruzzoletto conquistato in tanti anni di carriera e che la pensione che percepisce non è sicuramente da fame.

Ci sono tante situazioni più gravi delle sue, molte persone indigenti, come per esempio gli anziani, si ritrovano dopo anni di lavori massacranti come operai o braccianti, a dover campare con 500 o 600 euro al mese.

Come può, dichiarano gli utenti social, lamentarsi Al Bano con una mensilità come la sua? Anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno inveito contro il cantante di Cellino San Marco.

Per esempio, l’ex gieffino Biagio D’Anelli, lo ha attaccato affermando che Al Bano non può assolutamente lamentarsi dato che anche con le sua tenuta di Cellino che è un’attrazione turistica visitata tutto l’anno, riesce a guadagnare un bel po’ di soldini.