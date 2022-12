Agrigento: padre violento picchia il figlio e investe l’altro

A Licata, in provincia di Agrigento, un padre violento ha aggredito il figlio con un bastone di ferro e poi ha investito l’altro con l’auto.

Ancora non chiare le motivazioni di questa ira del genitore nei confronti dei figli, ma i Carabinieri ipotizzano una lite per futili motivi. Ora il 52enne rischia il processo.

Padre violento ad Agrigento

Un uomo di 52 anni andrà probabilmente a processo per aver aggredito i figli, rischiando di ucciderli. È l’ennesima storia di violenza in cui i protagonisti sono i genitori e come molto spesso avviene, anche in questo caso le gesta sono scaturite dopo una lite per futili motivi.

Secondo la dinamica dei fatti, ricostruita dagli inquirenti, l’uomo a bordo della sua auto, ha puntato il figlio che era in bici sbattendolo contro un muro e ferendolo in maniera abbastanza seria. Poi si è riversato sull’altro figlio picchiandolo con un bastone di ferro e provocando anche in questo caso diversi ematomi.

Di questa persona conosciamo solo il nome, Gaetano. Si tratta di un uomo di 52 anni che ora rischia il carcere per le ipotesi di reato formulate nei suoi confronti, ovvero lesioni e lesioni aggravate.

Violenze passate

Il pubblico ministero della Procura, Giulia Sbocchia, ha notificato nei suoi confronti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ciò potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio.

Al centro delle indagini non c’è stato solo questo episodio, infatti sembra che l’uomo utilizzasse spesso la violenza contro i figli per motivi ingiustificati. Come riportato da Agrigento Notizie, nel 2020 c’erano state altre segnalazioni di episodi analoghi, in un in particolare avvenuto fra il 18 e il 19 novembre, aveva afferrato uno dei ragazzi per la maglietta strattonandolo con violenza contro il muro e causandogli un trauma da contusione alla spalla ma anche un’importante escoriazione.

Successivamente poi, nel corso degli anni ci sono state altre aggressioni simili come appunto come quelle che abbiamo riportato oggi.

La più grave è stata sicuramente quella in ci con la sua auto ha colpito il figlio causando un trauma al ginocchio ma questo gesto è stato molto grave, avrebbe infatti potuto ucciderlo.

Nel corso delle varie aggressioni, il 52enne non si limitava a picchiare i figli ma addirittura era arrivato a minacciarli di morte in più occasioni, gridandogli contro che li avrebbe uccisi con le sue mani.

Si prevedono ora nuovi atti di indagine che verranno richiesti dal legale dell’imputato, il quale probabilmente chiederà anche un nuovo interrogatorio per chiarire la posizione dell’uomo.

Le varie dinamiche della sua dubbia condotta di genitore restano al vaglio delle forze dell’ordine e molti aspetti sono ancora da chiarire, ad ogni modo quello che conta è che i ragazzi ora stanno bene, protetti finalmente dall’orco.