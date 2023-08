Agricoltore trova delle strane uova in giardino, quando si schiudono non ci crede

La vicenda dell’agricoltore che trova delle uova strane in giardino ha dell’incredibile. Non credeva ai suoi occhi quando le uova si sono schiuse, scopriamo cosa è successo!

A volte nella vita accadono delle cose incredibili, tanto che riesce difficile credere che siano vere. E’ quanto successo ad un agricoltore che ha trovato delle uova strane in giardino e quando si sono schiuse è rimasto meravigliato.

Quando si abita in campagna, può capitare di avvistare animali che ovviamente in città non si vedono, ma trovarne qualcuno che faccia uova nere è improbabile. Ed è questo che ha trovato l’agricoltore, delle uova nere, scopriamo chi le aveva deposte.

Uova in giardino nere

Le uova in giardino che l’agricoltore aveva trovato in giardino erano strane perché erano nere. Infatti, quando le ha viste è rimasto di stucco e pensò che non aveva mai visto nulla del genere. Come mai quelle uova erano nere?

A preoccuparlo era proprio il colore nero delle uova, in quanto l’agricoltore pensava che appartenessero a qualche specie pericolosa. Una spiegazione ci doveva essere, anche se l’uomo non aveva mai visto dei polli neri. Eppure, anche se lui non ne aveva mai visto uno nella sua vita, in realtà esiste una razza particolare di voltatile di colore nero ed è originario dell’Indonesia.

Stiamo parlando dei polli neri Ayam Chemani, largamente diffusi in tutto il sud est asiatico, dove sono considerati dei simboli sacri e dove vengono attribuiti loro dei poteri magici.

I polli neri Ayam Chemani

La caratteristica particolare dei polli Ayam Cemani è quella di essere del tutto neri. Questi polli hanno tutto il corpo e le zampe nere, ma anche la lingua, la cresta,tutto! Anche la loro carne e le loro ossa sono neri e perfino gli organi interni.

Il colore nero dei polli Ayam Chemani è motivato da una quantità eccessiva di pigmento nei tessuti. Si tratta di un fenomeno genetico che prende il nome di fibromelanosi. I polli hanno un piumaggio lucente, dall’effetto metallizzato, che li rende molto affascinanti.

Razza rara e pregiata, in passato un esemplare di questi polli veniva venduto al prezzo di 2,500 dollari ciascuno. Pare che questi polli depongono uova nere, mentre il sangue è invece rosso e non nero. Per la prima volta questa razza di polli è stata introdotta in Europa negli anni ’90 ma in Indonesia sono considerati animali mistici.

In Indonesia i polli neri sono sacri

La particolarità degli Ayam Cemani di essere del tutto neri rende più semplice capire come da svariati secoli la popolazione dell’isola di Java li abbiano usati in riti magici e religiosi.

Quando sono ancora più neri e sono ritenuti dei porta fortuna, ecco perché in Indonesia spesso vengano usati nelle occasioni importanti come buon augurio. Gli indonesiani sono convinti che i polli neri sono dei veri e propri portafortuna per coloro che li possiedono.

Infatti, la famiglia che alleva un gallo nero si assicura salute, fortuna e benessere. Ecco perché non solo in Indonesia, ma anche in altre parti del mondo, gli esemplari neri di Ayam Chemani costano ancora oggi tantissimo.

Le uova in giardino si schiudono ed ecco la sorpresa

Una volta che aveva trovato le uova in giardino, l’agricoltore le lasciò dove erano e attese che si schiudessero. A distanza di qualche giorno le uova cominciarono a schiudersi e così è stato possibile individuare a quale specie appartenevano i pulcini.

L’agricoltore non avrebbe mai pensato di ritrovare dei pulcini neri nelle uova e dopo una breve ricerca scoprì tutto sulla razza. Rimase sorpreso di quello che apprese e anche incuriosito nello scoprire che la razza aveva dei poteri mistici.

Insomma, si trattava di polli fuori dal comune, non certo di volatili che si vedono tutti i giorni. Anche il ritrovamento delle uova nere era stato incredibile e aveva letteralmente lasciato senza parole l’agricoltore!