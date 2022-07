Aglio, mettilo sotto al cuscino prima di addormentarti: potrebbe salvarti la vita

By

Dormire e mettere uno spicchio d’aglio sotto il proprio cuscino prima di addormentarti potrebbe salvarti la vita. Ecco cosa succede al tuo corpo.

L’aglio è uno degli alimenti più utilizzati in cucina per preparare ottime ricette sfiziose. Si tratta di un cibo ricco di vitamine, soprattutto di vitamina B1 e di vitamina C, ma è una fonte preziosa di allisina e di allinasi, composti solforati responsabili di molti benefici.

Non tutti sanno che un antico rimedio della nonna è quello di metterlo sotto il cuscino prima di addormentarsi: scopriamo quali sono gli effetti benefici per la salute del proprio corpo.

Consumare aglio in cucina: gli effetti benefici

Diversi studi scientifici hanno validato la tesi che l’aglio ha un’azione antibatterica legata alla presenza dell’allicina. L’allicina inibisce lo streptococco aureus, un microrganismo resistente agli antibiotici.

Il consumo di aglio aiuta ad abbassare la pressione arteriosa e consente di ridurre i livelli di colesterolo grazie alla presenza dello zolfo. Inoltre, il consumo di aglio aiuta ad aumentare il colesterolo “buono”, ovvero il colesterolo HDL, che consente di proteggere le arterie.

La vitamina C e allicina aiutano a migliorare la risposta immunitaria dell’organismo umano; in particolare, la vitamina C è un potente antiossidante, che aiuta a combattere batteri e virus.

Mettere uno spicchio d’aglio sotto il cuscino: ecco quali sono i benefici

I solforati contenuti nell’aglio, che si diffondono nell’aria, hanno un effetto rilassante. Il bulbo può essere posizionato sotto cuscino per garantirsi un riposo profondo e un sonno rilassante. Mettere lo spicchio d’aglio sotto il cuscino consente di stimolare l’organismo umano migliorando le prestazioni fisiche.

Lo spicchio d’aglio è un ottimo rimedio naturale per tenere alla larga il raffreddore: è un potente antistaminico naturale che migliora le funzioni respiratorie. Inoltre, l’aglio stimola la circolazione sanguigna e previene i coaguli di sangue, combattendo aterosclerosi.

Mettere uno spicchio d’aglio sotto il cuscino aiuta a rimuovere le tossine e a purificare il fegato. Le vitamine A, B e C contenute nell’aglio regolarizzano le funzioni epatiche. Secondo la superstizione, tenere uno spicchio d’aglio aiuta ad allontanare la negatività.

Ecco perchè iniziare a mettere uno spicchio d’aglio sotto il cuscino prima di andare a dormire.