Affrettati a richiedere questo bonus che vale 1500 euro: tra pochi giorni scade

È un bonus che vale 1500 euro e scade tra pochissimi giorni: chi può richiederlo ed entro quando? Da non lasciarselo scappare.

C’è un bonus 1.500 euro da richiedere immediatamente, prima che scada. È uno di quegli incentivi che non bisogna lasciarsi scappare proprio perché funzionali per moltissime persone. In questi mesi ne sono nati di nuovi e ne nasceranno ancora, proprio perché il Governo Meloni ha in mente di facilitare la vita di tutte le famiglie. Questo è un bonus dedicato ad una categoria di persone in particolare: facciamo chiarezza?

Bonus 1500 euro: a chi è dedicato?

Durante il periodo della pandemia, moltissime persone hanno riscontrato non poche problematiche di natura psicologica e personale. Con la paura di una malattia e tutte le pressioni che sono state fatte in quel periodo, oltre che il termine del lavoro e dei rapporti sociali la maggior parte delle persone ha avuto non poche problematiche.

Si parla di peso psicologico e di paura. A quel tempo il Governo aveva pensato di creare un bonus denominato psicologico. Un aiuto per avere un supporto economico così da potersi recare presso uno specialista del settore.

Uno psicologo non solo per adulti, ma anche per gli adolescenti che si sono ritrovati da un giorno all’altro a dover sopportare un momento di chiusura e confusione. Il bonus 1500 non è altro che il bonus psicologo, oggi rivisto in alcune parti importanti.

Scadenza e domanda

Il contributo è dedicato alla copertura del costo per le sedute presso specialisti privati del settore, regolarmente iscritti all’Albo Psicologi. Questa è una misura con valore di 1.500 euro al massimo, per cittadini che non hanno un ISEE che supera i 50 mila euro.

La condizione per poter accedere al bonus è soffrire di una fragilità psicologica importante, ansia, stress o depressione. Le fatture all’INPS andranno inviate entro e non oltre il 20 giugno 2023 e ci sono ancora pochissimi giorni.

Dal 21 giugno tutte le sedute non confermate oppure con dati di fatturazione incompleti, verranno annullati da ufficio. Questo perché l’Ente dovrà provvedere con tutte quante le sue graduatorie.

È quindi importante che si inviino le fatture entro e non oltre il periodo sopra indicato. Si ricorda che uno psicologo potrebbe essere un valido aiuto, soprattutto dopo il periodo del Covid che ha lasciato tutto quanti nel dubbio.

L’INPS invita alla collaborazione e al rispettare le date di scadenza. Se questo non dovesse essere fatto allora saranno costretti ad annullare tutto e non sarà possibile tornare indietro. Usufruire di questi 1500 euro per un supporto così importante è fondamentale, così come lo è poter ottenere indietro i soldi spesi. Ricordiamo che gli specialisti dovranno essere iscritti regolamente all’Albo e operare in maniera continuativa presso sedi certificate.

In caso contrario e senza rilascio fattura, l’INPS non potrà provvedere al bonus sopra indicato.