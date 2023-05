Affari tuoi, dopo anni finalmente esce fuori il suo nome: chi sarebbe il dottore

Ad Affari Tuoi il nome del dottore non è più un mistero: finalmente è stato svelato chi è e il suo volto: da scoprire subito.

Affari Tuoi, programma di intrattenimento e gioco su Rai Uno, diventa ogni giorno sempre più interessante. È da considerarsi come una grande famiglia, con l’apertura dei 20 pacchi ognuno dei quali in rappresentanza delle Regioni italiane. I premi possono essere allettanti, come la novità di quest’anno chiamata La Regione fortunata. Il conduttore parla sempre con il Dottore, ed è lui a muovere i fili del gioco: ma chi è? L’identità è stata finalmente svelata.

Affari Tuoi: chi è il famoso dottore?

Una nuova edizione di Affari Tuoi, il programma di successo di Rai Uno che ogni sera tiene incollati milioni di italiani alla TV. Tutti vorrebbero giocare e partecipare al gioco in studio, non solo per i premi ma anche per l’atmosfera divertente.

In tantissimi si sono chiesti chi si celi dietro la persona che parla sempre al telefono con il conduttore. Il famoso Dottore, che gestisce tutto e tiri i fili per cercare di proporre offerte e contro offerte ai suoi partecipanti al gioco. Finalmente è stata svelata la sua identità attraverso TV Sorrisi e Canzoni. Il mistero di questo uomo è stato finalmente risolto con una foto. In molti infatti, per un momento, hanno pensato che non fosse reale e che Amadeus non parlasse con qualcuno. E invece, il dottore esiste e non è una finzione.

Una rivelazione che ha lasciato i telespettatori senza parole, proprio perché da anni si cercava di capire chi ci fosse dietro la cornetta del telefono. Un successo, quello del programma, che aumenta di anno in anno. Questa edizione, in particolare, mette l’accento sulle novità introdotte come la location e tutti gli oggetti a disposizione del conduttore.

Chi è Pasquale Romano: è lui che contratta con i concorrenti

Pasquale Romano è il Dottore che parla con Amadeus e contratta con i concorrenti di Affari Tuoi. Non è finzione ma un uomo in carne ed ossa, realmente dall’altra parte della cornetta del telefono.

È un uomo di 60 anni, oggi Dottore ed ex professore di Filosofia nella splendida Napoli. Sarebbe lui l’uomo che si nasconde dietro la cornetta e contratta ogni mimino pacco. Il suo gioco è quello di offrire ai concorrenti altre soluzioni, magari più ricche, mettendo in discussione il pacco scelto da loro.

Il Dottore e il notaio sono le due persone che conoscono il contenuto dei pacchi, prima ancora che vengano aperti durante la trasmissione. Per questo motivo il gioco si fa ancora più divertente, cercando di capire sino a dove un concorrente possa spingersi per vincere una somma maggiore. TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la foto del Dottore e tutti sono stati molto contenti di vederla in anteprima.

Non solo Dottore, infatti è il cognato del compianto Alberto Castagna e nel tempo ha scritto moltissimi programmi come il famoso Stranamore. Ha lavorato con Aran e la Endemol, firmando una serie di programmi di successo come I Migliori Anni, La Botola, I Raccomandati e Affari tuoi solo per fare qualche nome.