Aeronautica Militare, i 100 anni: le parole del Presidente Mattarella

Un anniversario importante per una delle più importanti Forze armate del nostro Paese: l’Aeronautica Militare. I suoi 100 anni sono motivo di vanto e di orgoglio e a celebrarla sono tutte le principali cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella.

“Un secolo di storia contraddistinto da passione, spirito di squadra, senso del dovere” – ha scritto il presidente della Repubblica nel suo messaggio.

Aeronautica Militare: i suoi 100 anni

I primi 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Oggi il nostro Paese è in festa e tutte le principali cariche dello Stato ricordano questo giorno con parole di orgoglio e di gioia. Primo fra tutti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, nel suo personale messaggio inviato al capo di Stato Maggiore Luca Goretti, ha lodato l’Aeronautica per la sua “passione e il suo senso del dovere”.

“La vigilanza e la protezione dello spazio aereo nazionale e di quello di Paesi alleati, la partecipazione a numerose missioni internazionali di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea” – con queste parole, Mattarella ha espresso i suoi auguri alla centenaria, ma sempre più attuale, forza armata italiana.

L’Aeronautica ha, più volte, dato il suo prezioso aiuto ed il suo contributo anche in situazioni di emergenza e durante le calamità naturali, come ricorda Mattarella: “[…] La ricerca e il soccorso a favore delle popolazioni civili in caso di calamità naturali, i trasporti sanitari e in alto-biocontenimento, l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, l’assistenza del traffico aereo, la meteorologia, la solidarietà e l’impegno nel sociale, l’abilità delle Frecce Tricolori, sono tutte pagine di storia di assoluto valore” – ha scritto.

Mattarella e il suo omaggio, anche ai caduti

Ma il Presidente della Repubblica rivolge, anche, il suo ricordo ai tanti caduti di questa forza armata e lo fa rivolgendo il suo omaggio alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica, che è il simbolo del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l’Italia con coraggio: “Agli aviatori caduti nell’adempimento del proprio dovere va il riconoscente pensiero della Repubblica”.

Mattarella, esprime, in ultimo, parole di cordoglio anche per il Maggiore Fabio Antonio Altruda, per il Colonnello Giuseppe Cipriano e per il Tenente Colonnello Marco Meneghello, di recenti caduti durante alcun incidenti aerei.

Messaggi, per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, sono arrivati, come dicevamo, da tutte le Istituzioni e, oltre al Presidente della Repubblica, il primo a postare un messaggio su Twitter è stato il Ministro degli Esteri, Tajani.

Tajani ha raccontato, con orgoglio, di aver indossato anche lui l’uniforme dell’Aeronautica e “di aver fatto parte di questa straordinaria avventura“.

L’Aeronautica, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Marina e all’Esercito, è una delle quattro forze armate del nostro Paese e, nello specifico, deputata alla difesa dello spazio aereo nazionale. Nel 1923, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, venne fondata. Ed oggi, a 100 anni, il nostro Paese la celebra.