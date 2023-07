Adotta questa bimba che nessuno voleva, 30 anni dopo scopre il perché

Adotta una bambina, 30 anni dopo un uomo scopre il perché non la voleva nessuno. Scopriamo tutto su questa storia incredibile!

La storia ha come protagonista un uomo di St Cloud, nel Minnesota, che si chiama Dale Jefferson. L’uomo ha adottato una bambina e solo dopo 30 anni scopre il perché nessuno la voleva. Vediamo come sono andate le cose!

Il single Dale adotta una bambina di 6 anni

A 44 anni Dale aveva voglia di fare il padre e così adottò una bambina di 6 anni, Lise Barber. Pare che nessuno la volesse, ma Dale non ne conosceva il motivo.

Lui era riuscito ad adottarla ed era questo che contava. L’uomo fece di tutto per farla crescere felice e serena e fra i due col tempo si era instaurato un buon rapporto.

Le cose però cambiarono quando Lise compì 18 anni e lasciò la casa per frequentare l’università. D’un tratto lei non volle più avere contatti con Dale, ma un giorno lui decise di farle una sorpresa e andò a trovarla al campus.

Lise non era all’università, l’aveva lasciata

Quando l’uomo chiese alla reception di voler incontrare la figlia gli dissero che Lise non era più lì che aveva lasciato l’università diversi mesi prima. Dale cadde nello sconforto e provò a contattarla, ma Lise riagganciò.

L’uomo non sapeva cosa fare, aveva paura che insistere fosse peggio, eppure voleva solo sentirla. Così, invece di chiamarla, Dale le inviò un messaggio in cui le diceva di fargli sapere solo se stava bene.

Lise rispose di sì, ma non disse altro. L’uomo era affranto dal dolore e cominciò a pensare che probabilmente non era stato un buon padre. Dale non sapeva cosa avrebbe scoperto molto tempo dopo.

Una telefonata ha cambiato la vita di Dale

Dopo diverso tempo Dale si sposò con Hanna, una donna a cui erano morti due figli in un incidente stradale, e grazie a lei superò la sofferenza lasciata dall’abbandono di Lise. L’uomo non l’aveva dimenticata, ma se ne era fatto una ragione.

Un giorno accadde una cosa strana. Il telefono squillò ma non riuscì a prenderlo perché era in giardino. Quando rientrò in casa si accorse della chiamata e così rifece l’ultimo numero per capire chi fosse.

Dall’altro lato del telefono una voce maschile rispose chiedendo di lui. Dale confermò di essere la persona che cercava, ma aveva sentito anche un’altra voce al telefono, ma non voleva illudersi. Allora l’uomo gli disse che accanto a lui c’era Lise e voleva parlargli.

Dale ebbe un tuffo al cuore e rispose che per lui andava bene, voleva parlare con Lise. Quando lei lo salutò in un secondo scomparvero tutti quegli anni di lontananza e sentiva che qualcosa di bello stava per succedere.

Lise parlò di quello che aveva fatto, che aveva cercato i suoi genitori biologici ma era rimasta al verde perché era stata derubata e che poi aveva deciso di andare a convivere con quello che ancora adesso era il suo compagno.

Il lieto fine per Dale e Lise

In poche parole, Lise aveva paura che di Dale non volesse vederla per come si era comportata in tutti quegli anni. La giovane pensava che il padre fosse molto arrabbiato e la odiasse. Il timore che Dale non la volesse più come figlia era tanto, ma per fortuna l’uomo era davvero molto generoso e le disse che la amava ancora.

Alla domanda sul perché non l’avesse chiamato dopo quello che le era successo, la ragazza non seppe dare una risposta convincente. Lise disse che non c’era una ragione precisa e che non trovava il coraggio di voltare pagina.

Adesso però lo aveva chiamato, grazie al suo compagno, e così Dale e Lise tornarono ad essere padre e figlia. Si dettero un appuntamento per vedersi e così si incontrarono anche con Hanna. Lise e il compagno poi andarono ad abitare nella zona di Dale per stare loro più vicino!