“Adesso parlo io”, Totti incontrollabile: il pupone fa saltare fuori tutta la verità su Ilary

By

Totti è pronto a rompere il silenzio circa la separazione da Ilary Blasi. Vediamo che ha intenzione di spifferare.

In un primo momento, subito dopo la separazione, Totti si era recato dalla presunta amante Noemi, poi scomparsa dai riflettori.

Totti pronto a rompere il silenzio

Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono lasciati e questo ormai si sa. Come si sa anche che Ilary ha scelto di mostrare le sue giornate attraverso i social, senza filtri, tra vacanze in Africa con i figli e ritorno a Sabaudia, per la prima volta senza il consorte. La sua idea è quella di trasferirsi a Milano. Totti, invece, subito dopo il comunicato della separazione, si era recato sotto l’appartamento della sua amante Noemi, poi sparita da sotto i riflettori.

A seguito di questo episodio, in cui è stato prontamente fotografato dai paparazzi, Totti ha scelto di mantenere un profilo molto più basso evitando, per lo meno per ora, le vacanze e rifugiandosi nella sua lussuosa villa all’EUR. Insieme a lui il figlio Cristian che sta assiduamente frequentando gli allenamenti di calcio, accompagnato dal papà.

Rapporto teso tra i due ex coniugi

Intanto, è trapelata la notizia che Ilary non si sarebbe ancora presentata a firmare le carte di divorzio. I due, infatti, sono in un rapporto molto teso e non si parlerebbero dalla separazione. Sembrerebbe, poi, che sia emerso un nuovo dettaglio che coinvolge la piccola Isabel.

Sarebbe stata proprio la bambina a tradire il padre raccontando alla mamma di aver conosciuto i figli della presunta amante del padre Noemi Bocchi.

Totti si è detto furioso circa questa rivelazione fatta dal settimanale Chi. Proprio il giornale diretto da Signorini, infatti, avrebbe rilasciato questa ricostruzione dei fatti. A seguito delle rivelazioni della piccola, Ilary avrebbe assunto un investigatore privato che avrebbe poi confermato i fatti.

Il Pupone si sarebbe imbestialito e sarebbe pronto a rilasciare la sua verità alla stampa anche perché, stando a fonti a lui vicine, queste illazioni non rappresenterebbero altro che bufale e maldicenze.

I retroscena, però, non sarebbero finiti qui. Il settimanale Oggi, infatti, ha diffuso l’indiscrezione secondo cui Noemi fosse nello stesso ristorante in cui Ilary e consorte fossero a cena. Era il 23 ottobre del 2021 e, nonostante la coppia fosse a tavola con amici, a qualche seduta di distanza c’era proprio Noemi.

Alla cena c’era anche Alex Nuccetelli che vent’anni prima fece conoscere Ilary e Francesco e che a febbraio avrebbe fatto in modo che Noemi e il Pupone si conoscessero.