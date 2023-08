Addio sabbia in auto dopo una giornata di mare: così non resta neanche un granello

Elimina la sabbia rimasta in auto dopo una giornata di mare con questi semplici ma efficaci trucchi, non dovrai più preoccupartene.

Tornare a casa dopo una giornata al mare in estate è una sensazione magica e appagante. Riscaldati dal sole, rigenerati da un bel bagno, non vediamo l’ora di rimetterci in macchina per tornare a casa godendo del vento con i finestrini abbassati. Ma prima di entrare in macchina abbiamo un ostacolo non da poco da affrontare: la sabbia. Come eliminarla dall’auto senza impazzire? Esistono dei trucchi semplici ma efficaci proprio a questo scopo.

Elimina la sabbia in auto dopo una giornata al mare

Un primo metodo, forse il più efficace, per eliminare la sabbia rimasta in auto consiste nell’utilizzare l’aspirapolvere. Passiamo quindi l’elettrodomestico aspirando tutti i sedili dell’auto con attenzione, essendo particolarmente diligenti quando ci troviamo in corrispondenza delle cuciture dei sedili. La sabbia, infatti, tende a rimanere incastrata in questi punti anche per mesi.

Perché questo metodo risulti ancora più efficace, possiamo pensare di impiegare beccucci specifici da applicare sull’aspirapolvere in modo da eliminare la sabbia dai punti più difficilmente raggiungibili.

In mancanza di aspirapolvere, anche una spazzola a denti duri va bene, in quanto sarà comunque utile ad eliminare la sabbia e gettarla in un sacchetto. In ogni caso, questo metodo potrebbe rivelarsi meno efficace e più lento rispetto all’aspirapolvere.

La sabbia potrebbe annidarsi anche negli spazi tra un sedile e l’altro. Anche in questo caso, la soluzione ideale consiste nell’aspirarla o spazzolarla via. Per pulire i tappetini dalla sabbia, poi, basterà estrarli dalla nostra auto e scuoterli con vigore, ricontrollandone la superficie prima di inserirli nuovamente all’interno dell’auto.

Cosa fare in caso di macchie su sedili in tessuto

Un altro fattore da considerare parlando di sabbia è che spesso questo materiale non si limita ad infestare subdolamente le nostre auto infiltrandosi ovunque: fa anche di peggio. Spesso, infatti, la sabbia non rimossa in tempo, unita all’azione della salsedine, crea macchie incrostate all’interno dell’abitacolo dell’auto, le quali sono davvero difficili da rimuovere. Comunque, con i giusti accorgimenti è possibile farlo.

A questo scopo, però, occorre fare delle distinzioni riguardo ai tipi di materiali di cui sono rivestiti i sedili. Se i sedili della nostra auto, ad esempio, sono rivestiti in tessuto, dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di un materiale particolarmente assorbente. In quanto tale, richiede una maggiore cura nella rimozione delle macchie, soprattutto quelle più ostinate.

A questo scopo, quindi, possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio, che smacchia e sbianca in modo delicato. Per utilizzarlo basterà unire 2 cucchiaini di bicarbonato ad un litro d’acqua, aggiungere del sapone di Marsiglia e imbevere un panno nella miscela pulente. Dopodiché, possiamo passarlo sulle superfici interessate.

Infine, risciacquiamo con l’aiuto di una spugnetta delicata: la macchia di sabbia sarà solo un lontano ricordo.

Eliminare la sabbia in auto dai sedili in pelle

La situazione è diversa se i nostri sedili sono rivestiti in pelle. In questo caso, pulirli potrebbe essere più semplice, ma non troppo. La pelle, infatti, è comunque un materiale delicato che richiede particolare attenzione.

Per pulirla, utilizziamo dell’acqua demineralizzata che strofiniamo sulla macchia di sabbia utilizzando una spazzola con setole morbide. Nel caso in cui, tuttavia, ci troviamo di fronte a macchie particolarmente ostinate, all’acqua demineralizzata uniamo 2 cucchiaini di olio di semi di lino. Dopodiché seguiamo il procedimento illustrato prima, e vedremo i nostri sedili in pelle puliti e perfetti, come nuovi.