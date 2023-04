Addio macchie di urina dal WC, come rimuoverle in maniera rapida e naturale

By

Ecco come rimuovere le macchie di urina dal WC con questo metodo semplice e naturale, che siamo sicuri che applicherete sempre.

Vi sveliamo tutto su questo rimedio davvero infallibile, che vi aiuterà a liberarvi definitivamente dalle macchie di urina.

Sporcizia sulla tazza del water, un problema comune

La presenza di sporcizia sulla tazza del water è un problema davvero comune, che si presenta a chiunque abbia in gestione una abitazione. Esistono, però, bagni più puliti e bagni che lo sono nettamente meno.

Questo dipende dal bisogno di pulire di ciascuno e dai trucchi che mette in pratica per evitare che il proprio bagno arrivi a sporcarsi in maniera eccessiva.

Una delle raccomandazioni che ci sentiamo di darvi è quella di regolare il livello di potenza del vostro sciacquone. Più sarà potente, infatti, più è facile che elimini ogni residuo dal suo interno. Allo stesso modo, però, potrebbe anche provocare degli schizzi, che potrebbero fuoriuscire dalla parte centrale e andare verso l’esterno.

Tra gli schizzi, compaiono quelle che poi si trasformano in macchie ostinate di sangue, feci e urina. Per evitare che risultino davvero ostinate, quello che vi consigliamo è anche di pulirle non appena si presentano.

Tutte le volte che utilizzate il WC, infatti, dovreste soffermarvi a osservare il water, per valutare se lo state lasciando intatto come quando lo avevate trovato. Questo semplice gesto è fondamentale sia per una corretta convivenza che per evitare che le macchie danneggino la superficie del nostro WC.

Anche pulire il WC con i prodotti giusti è fondamentale. Ecco perché qui di seguito vi illustriamo una ricetta fai da te, che potete preparare tutte le volte che volete. Potete farlo direttamente a casa vostra, con i prodotti che siamo sicuri che già abbiate in dispensa.

Si tratta di una ricetta che fa parte di un metodo incredibile, che vi aiuterà a rimuovere le macchie di urina dal WC e non solo.

Come rimuovere le macchie di urina dal WC

Se volete davvero rimuovere le macchie di urina dal WC, dovreste procurarvi questi ingredienti, che siamo sicuri che già avrete in casa. Stiamo parlando di bicarbonato di sodio e di acido citrico, che andranno miscelati con l’acqua.

Mescolate i tre ingredienti, fino a quando non otterrete una pasta da applicare su tutto il WC, specialmente lì dove le macchie di urina risultano più incrostate e ostinate.

Una volta applicata la pasta fai da te, lasciatela riposare 10 minuti. In questo modo, si attiveranno le sue capacità pulenti, disinfettanti e sterilizzanti. Ora potete procedere, passando una spazzola o una spugnetta abrasiva lungo la superficie.

Iniziate in modo delicato, dopodiché procedete in maniera più energica se vi rendete conto che le macchie di urina non stanno sparendo con facilità.

Poi potete sciacquare il vostro servizio e asciugarlo per bene. Ricordatevi che questo metodo è davvero economico e molto efficace e che proprio per questo motivo potrete ripeterlo in casa tutte le volte che volete.