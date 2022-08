Addio esercizio fisico, dopo anni di studi spunta la pillola che lo sostituisce definitivamente

Eliminare l’esercizio fisico e prendere una pillola è la novità emersa dopo anni di studio che tutti stavano aspettando. Una rivoluzione nel mondo del fitness e per chi vuole semplicemente tenersi in forma.

Quante volte si vorrebbe rinunciare all’esercizio fisico, di ogni tipo, prendendo al suo posto una pillola per restare in forma? È uno di quei desideri espressi da tantissime persone e oggi ci sono alcuni studi che dopo anni di ricerca confermano sia possibile.

I benefici dell’esercizio fisico tra fatica e sudore

Da quando si è piccoli, il consiglio è di svolgere esercizio fisico studiato appositamente per il proprio organismo. Man mano che si cresce si dovrebbe trovare la disciplina più adatta adottando uno stile di vita corretto e alimentazione sana.

Per chi non avesse alcuna intenzione di svolgere del sano esercizio, il consiglio è di fare una camminata di almeno 30 minuti al giorno per sciogliere i grassi e mantenere il fisico allenato.

Comunque sia sembra essere doveroso per la propria salute svolgere almeno un esercizio base durante la giornata e la propria vita.

Pillola al posto dell’esercizio fisico: lo studio

C’è una novità che potrebbe cambiare il corso delle cose e dell’esercizio fisico in generale. Alla Baylor College of Medicine, alcuni ricercatori hanno condotto uno studio successivamente pubblicato su Nature. Questo riguarda una molecola particolare, ovvero quella che viene prodotta dal corpo mentre si svolgono gli esercizi fisici capace di ridurre i grassi e l’appetito.

Per arrivare a questi risultati si è chiamati a fare molta fatica, sforzo, attenzione e concentrazione mentale per non cadere nelle tentazioni. Non solo, ogni giorno ci si reca in palestra o luogo di allenamento con la tuta qualsiasi siano le condizioni del tempo meteorologico.

Lo studio di cui sopra mette l’accento su una scoperta particolare e sul fatto che la molecola possa essere sostituita in maniera artificiale. Addio esercizio fisico e sudore? Sembra proprio che con una pillola si possa ovviare al sacrificio ed essere felici per sempre. Facciamo chiarezza?

I ricercatori hanno svolto lo studio analizzando dei campioni di sangue di topi che hanno corso sopra un tapis roulant. La scoperta pone l’accento su un amminoacido modificato – Lac-Phe – prodotto da fenilalanina e lattanto.

Ai piccoli (e poveri) topi in sovrappeso è stato somministrato questo amminoacido che ha ridotto la loro fame del 50% in 12 ore. Un effetto particolare che non dipende dal movimento e tanto meno dal dispendio di energie.

Una scoperta che metterebbe la parola fine agli esercizi fisici per tutte le persone che lo fanno come obbligo, per restare in forma e in salute durante la propria vita. Non solo, aiuterebbe anche soggetti con patologie particolari o in stato di disagio tanto da non poter svolgere alcuno sport.

Ovviamente, questo discorso è molto delicato perché i benefici dello sport non sono solo legati alla regolazione dell’appetito e perdita di peso. Una camminata o un esercizio ha effetti anche sulla mente, sul cuore, sull’autostima e la felicità. Il consiglio è di trovare una disciplina divertente che possa essere affine al proprio stile di vita e modo di essere.