Addio a Tony Sirico: interpretò Paulie Gualtieri nella serie “I Soprano”

Gennaro Anthony Sirico Jr, conosciuto come Tony Sirico, è morto a 79 anni, ma non sono ancora state comunicate le cause del decesso. Il famoso attore è stato poi ricordato e salutato per l’ultima volta da amici, colleghi e parenti sui social.

Tony Sirico, il famoso attore, ha lasciato la famiglia e gli amici del set a 79 anni, ma non è ancora stato condiviso il motivo della sua scomparsa.

Molti sono stati i messaggi sui social per ricordare il grande attore e amico.

Tony Sirico sul set e nella vita

L’attore Tony Sirico è ricordato maggiormente per aver interpretato il ruolo di Paulie nella celebre serie dell’emittente statunitense HBO I Soprano.

Ad annunciare la morte dell’uomo, che aveva 79 anni, sono stati il manager e il fratello di Tony.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Sirico (@rasirico)

Secondo l’Nbc i due non avrebbero però spiegato le cause della morte dell’attore.

L’unica cosa certa che sappiamo è che si è spento l’8 luglio in una casa di cura che si trova in Florida.

Ciò che sappiamo sull’attore è che nacque a Brooklyn ma era di origini italiane, precisamente campane.

Il suo vero nome era Gennaro Anthony Sirico Jr, ed era noto ai suoi fan per diversi film come Pallottole su Broadway, La dea dell’amore, Quei bravi ragazzi, Cop Land, Gotti, Harry a pezzi e infine il film Mickey occhi blu.

La serie Sopranos resta ad oggi il suo cavallo di battaglia.

Prima di accettare e avviare le riprese, però, chiese che il suo personaggio (Gualtieri) non diventasse un informatore della polizia per tutta la durata della serie.

L’addio sui social

Tanti i post di addio per l’attore scomparso.

I primi a scrivere, per annunciare la morte dell’amico e parente, sono stati il manager e il fratello di Tony, Robert che ha scritto in un post: “Con grande tristezza, ma con molto orgoglio, amore e bei ricordi, la famiglia di Genaro Anthony “Tony” Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell’8 luglio 2022″.

Ma molti sono stati gli ultimi saluti per l’attore.

Anche Federico Castelluccio ha voluto ricordare il collega e amico pubblicando una loro foto insieme e scrivendo di avere il cuore a pezzi dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Tony.

Ha elogiato la bravura dell’attore sul set chiamando il suo modo di recitare “arte”.

Ha poi concluso scrivendo: “Mi mancherai amico mio”.