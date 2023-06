Addio a qualsiasi macchia dal marmo con questo ingrediente presente in ogni cucina

Addio a qualsiasi macchia dal marmo: questo sarà possibile grazie a un ingrediente presente in ogni cucina. Di quale ingrediente si parla? Per scoprirlo vi basterà leggere le prossime righe.

Qui di seguito vi presenteremo un rimedio casalingo efficace, utile per riuscire a rimuovere efficacemente le macchie dal marmo. Vi basterà un semplice ingrediente che si può trovare in ogni casa.

Come accennato poco fa, si sta parlando di uno specifico problema e di un metodo per poterlo affrontare. Chi non sa bene come prendersi cura del marmo qui di seguito sicuramente troverà delle risposte.

Il marmo, come la maggior parte di noi sa, era adoperato parecchio all’interno dei palazzi reali, proprio per via della sua maestosità unita a una raffinatezza unica.

Attualmente rientra tra quei materiali maggiormente scelti, per rendere le proprie abitazioni solenni, eleganti e basate su un tocco di austerità.

Le caratteristiche del marmo sono le sue classiche striature di tipo naturale che lo rendono unico, ma si tratta pure di un genere di materiale che non si riesce a pulire con facilità.

Quando poi si notano delle chiazze, bisognerà stare molto attenti e utilizzare dei rimedi naturali tra quelli più adatti al marmo.

Uno dei metodi del tutto naturali consigliati per la pulizia del marmo è quello basato sul bicarbonato di sodio. Si tratta di un ingrediente di grande efficacia, quando c’è necessità di togliere le macchie di unto e di alimenti.

La macchia fresca si può togliere mediante un foglio di carta assorbente. Successivamente potrete ricoprire la chiazza con delle gocce d’acqua.

Poi andrete a coprire la macchia con del bicarbonato di sodio che, a contatto con l’acqua, inizierà a creare una composizione pastosa.

La fase seguente corrisponde a ricoprire il tutto con un foglio di carta d’alluminio, lasciando poi agire come minimo per 12 ore.

Il bicarbonato di sodio andrà ad assimilare la macchia, lasciando così il marmo come nuovo.

Addio a qualsiasi macchia dal marmo: altri ingredienti utili per pulire il marmo

Fin dai tempi antichi le macchie di caffè si rimuovevano sul marmo tramite l’utilizzo del gesso.

Il gesso bianco in polvere oppure i gessetti bianchi sono degli elementi molto validi, per questo specifico compito di pulizia.

In questo caso dovrete semplicemente polverizzare il gesso con un bicchiere, stendendo poi la polvere ottenuta sulla macchia. In tal modo andrete a formare uno strato sottile da bagnare con poca acqua.

Lasciarlo agire per circa un’ora, risciacquando poi con acqua tiepida.

Il gesso ha proprietà non solo sbiancanti, ma pure tali da riuscire a togliere perfettamente le macchie più scure.

La fecola di patate è un altro ottimo rimedio naturale per togliere le macchie dal marmo.

Con questo ingrediente presente in ogni cucina, le macchie perderanno la loro consistenza per via dell’amido contenuto in esso.

Potrete stendere la fecola di patate sulla superficie da pulire, lasciandola poi agire per delle ore. Successivamente andrete a risciacquare e il vostro marmo sarà meravigliosamente lucido!

Il sapone di Marsiglia è perfetto per quelle macchie che si vanno a formare sotto i bicchieri e i vasi.

Vi basterà sciogliere del sapone di Marsiglia in versione liquida oppure a scaglie, in un litro di acqua tiepida.

Applicare la soluzione ottenuta direttamente sulla macchia col supporto di una spugnetta, utilizzando la parte non abrasiva.

Rimuovere la macchia con movenze di tipo circolare, che serviranno per togliere le chiazze e per ravvivare il colore del vostro marmo.

Per le macchie più vecchie e secche, il rimedio più aggressivo derivante dall’uso della pietra pomice è certamente quello maggiormente adatto in questi casi.

Dal ferramenta trovate la polvere di pietra pomice, che dovrete poi andare a mescolare con l’acqua, per poi passarla sul marmo con una spugnetta.

Per merito della sua azione abrasiva, le macchie andranno totalmente via. Lasciando risaltare un nuovo strato di marmo molto più pulito e lucido.

In che modo si può lucidare: altre informazioni specifiche

Una volta eseguiti i passaggi per la rimozione delle macchie, potrete procedere con un altro tipo di lavoro: quello riguardante un’azione lucidante.

La maniera più rapida e sicuramente migliore per lucidare il marmo è l’utilizzo della lana.

Con un maglione ormai vecchio e inutilizzato oppure con un panno di lana, andrete a passarlo sul marmo inumidito.

La lana è molto valida per togliere le rimanenze di polvere e dello sporco che restano sul marmo. Donando a quest’ultimo luminosità e brillantezza, in modo tale da mettere in risalto la sua tonalità naturale e le sue venature.

Quando si pulisce il marmo, è importante rispettare determinati accorgimenti, come quello di non usare mai delle sostanze acide.

Queste ultime possono corrodere il marmo, creando quindi degli aloni e delle macchie che non riuscirete poi a togliere in alcuna maniera.

Le sostanze che si sconsigliano sono la candeggina e l’anticalcare in quanto rendono opaco il marmo, come pure il limone, la coca cola e l’aceto.

Seguendo tutte le indicazioni riportate precedentemente, potrete contare su un marmo perfettamente pulito, lucido e privo di macchie e aloni.

