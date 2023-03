Adam Kadmon, che fine ha fatto dopo Mistero? Oggi è irriconoscibile

Ti ricordi del protagonista di Mistero? Oggi è scomparso dalle scene ed è irriconoscibile. Vediamo perché.

Adam Kadmon ha scelto di lasciare la televisione per dedicarsi ad altri progetti sempre legati all’esoterismo.

Chi è Adam Kadmon

La carriera di Adam Kadmon venne ribaltata nel 2005 grazie al suo blog amatoriale in cui trattava di temi legati all’esoterismo ed al mistero. Successivamente, il blog ed il suo autore sono diventati oggetto della trasmissione Mistero in onda su Italia 1. Era il 2010. Adam Kadmon, però, si è sempre mostrato con una maschera sul volto.

Molti sono i telespettatori che, nel corso degli anni, hanno dubitato che egli fosse davvero reale. Alcuni, infatti, hanno supposto che fosse un personaggio creato ad hoc ma completamente inventato.

Lui stesso, però, ha affermato in seguito di essere una persona in carne ed ossa.

“Sono uno scrittore che utilizza uno pseudonimo perché tengo alla mia privacy”.

A sostenere che egli non esista è soprattutto Wikipedia. Tant’è che Adam Kadmon ha affermato, più volte, di volersi schierare contro l’enciclopedia libera e, alla peggio, denunciare chi di dovere per diffamazione.

Che fine ha fatto oggi?

La trasmissione oggi ha chiuso definitivamente i battenti ma che fine ha fatto il suo protagonista? Seguitissimo sui social, con oltre 10K seguaci su Instagram e 170K su Facebook, Adam Kadmon è un divulgatore e scrittore. Particolarmente famose sono le sue opere relative ai complotti. Alla fine dell’anno scorso, l’autore è stato intervistato da MowMag.com. Nel corso dell’intervista ha raccontato il motivo per cui ha scelto di scomparire dai riflettori televisivi.

Nell’intervista al magazine, Adam Kadmon ha detto di essere scomparso dalle scene televisive per un motivo ben preciso. Dal 2011 al 2016 è andato in onda, una volta a settimana, nel corso della trasmissione Mistero. Poi, improvvisamente, con la chiusura della trasmissione, è stato anche cacciato via dalle radio in cui lavorava.

La sua scomparsa dalle scene è stata dovuta, oltre che alla fine di Mistero, anche dal fatto che molti hanno tentato di distruggergli la reputazione. Alcuni, infatti, hanno attribuito allo scrittore l’appartenenza a:

“forme deviate di massoneria e templarismo a cui non piaceva che ci fosse sui mass media qualcuno in grado di dire le cose come stanno fuori dal loro controllo”.

Lo scrittore ci ha tenuto a precisare che i suoi servizi per la trasmissione di Italia 1 sono ancora reperibili sui canali Mediaset e, alcuni, toccano temi di fondamentale importanza come psicomafia, lotta alle psicosette e corruzione. Inchieste di cui parlò anche Studio Aperto. Su Youtube, però, sono stati oscurati e di lui non si trovano che parodie.

Nonostante tutte queste difficoltà, Adam Kadmon ha continuato a lavorare e produrre canzoni e testi. L’ultimo uscito è Uncensored. Il diario segreto di Adam Kadmon datato 2021.