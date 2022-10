Acqua ossigenata in lavatrice? Non riconoscerai più i tuoi panni

Ecco cosa succede se decidi di mettere l’acqua ossigenata dentro la tua lavatrice, l’effetto è incredibile e non riconoscerai più i tuoi vestiti.

Possiedi tantissimi capi bianchi tra vestiti, lenzuola e tovaglie e non hai idea di come mantenerli di un bianco puro e splendente?

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono gli effetti straordinari dell’acqua ossigenata sui tuoi vestiti in lavatrice.

I capi bianchi, una sfida per mantenerne intatto il colore

L’abbigliamento bianco è una parte fondamentale di ogni guardaroba grazie alla sua versatilità e alla facilità con cui abbina questi capi ad altri colori e fantasie.

È anche uno dei preferiti per la biancheria per la casa, che si tratti di lenzuola o asciugamani. Ma, con il tempo, l’uso e i continui lavaggi, i capi bianchi perdono il candore che ti conquistava all’inizio e, a seconda del tessuto, questi capi virano grigiastri o giallastri.

Per ritrovare il loro splendore del primo giorno, ci sono diversi rimedi casalinghi che puoi usare sia durante il ciclo di lavaggio che quando li riponi ad asciugare. Inoltre, a seconda del tipo di macchia, può essere applicato quando si mette la lavatrice o deve essere fatto a mano.

Ecco qual è quello che dovresti usare tutte le volte che è necessario. Continua a leggere il nostro articolo per scoprirlo, ti stupirà la sua efficacia.

Acqua ossigenata, mettila sempre in lavatrice

Non sai come usare il percarbonato o l’ossigeno attivo per lavare i vestiti bianchi? Quando i tessuti bianchi sono sintetici, la candeggina è inefficace e può danneggiarli.

Per questi casi, il più appropriato è utilizzare ossigeno attivo o percarbonato di sodio. Il percarbonato di sodio (da non confondere con il perborato di sodio che, nonostante sia usato industrialmente anche per lo sbiancamento, è più pericoloso) è un prodotto ecologico perfetto per lo sbiancamento dei vestiti.

Lo troverai nelle farmacie o nei supermercati. Evita di mescolarlo con acidi come l’aceto, poiché la miscela può essere pericolosa. Allora come usarlo?

Ogni volta che lavi capi bianchi, aggiungi un cucchiaio di percarbonato di sodio, assieme al detersivo e scegli un ciclo di lavaggio tra 30 e 40°C. Per candeggiare metti la lavatrice a 60°C, anche se è sconsigliato farlo molto spesso, poiché finisce per rovinare i vestiti.

Se sono presenti macchie specifiche, strofinarle con una pasta di bicarbonato di sodio e acqua calda (fredda se la macchia è sangue).

Fate riposare e poi mettete il capo in lavatrice. Puoi anche lasciarlo in ammollo. Non riconoscerai più i tuoi vestiti, sembreranno appena comprati.

E voi conoscevate questa pratica davvero efficace? Fateci sapere se funziona con i vostri vestiti e se avete riscontrato dei benefici.