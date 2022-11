Accoltellato durante una cena fra amici: shock al ristorante

A Seveso, in provincia di Monza e Brianza, un uomo è in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato durante una cena.

Il 45enne si trovava con degli amici, quando è stato colpito 3 volte con un coltello da cucina.

Uomo aggredito a Seveso

Un uomo di 45 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito violentemente con un coltello da cucina. Ci troviamo nella frazione di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, dove il protagonista dell’aggressione si trovava ad una cena fra amici.

Per cause ancora ignote, un commensale che si trovava insieme a lui, lo ha aggredito con un grosso coltello raggiungendolo all’addome.

I colpi inferti al 45enne italiano residente in zona sono stati fatali: si tratta di 3 fendenti di cui uno ha colpito l’addome ed è stato molto profondo, nonché quello che ha avuto le conseguenze peggiori dal momento che ha provocato la fuoriuscita di una parte dell’intestino.

Altre due coltellate hanno colpito l’uomo in diversi punti ma come mai questa brutale aggressione nel bel mezzo di una classica cena fra amici di vecchia data?

La notizia è di poco fa e ancora non si hanno abbastanza dettagli per capire cosa sia successo veramente.

Le indagini

I soccorritori sono giunti immediatamente nell’appartamento in via D’Annunzio, nei pressi del Bosco delle Querce di Seveso, dove ieri sera si stava svolgendo la cena fra amici. Allertati da un altro commensale che si trovava nella stessa tavolata, gli operatori sanitari hanno verificato i danni causati dall’aggressione e hanno medicato la vittima sul posto per poi caricarla in ambulanza e trasferirla in codice rosso in ospedale.

Non sono state rese pubbliche le sue generalità e neanche le sue condizioni reali di salute, comunque sono molto critiche e ora si trova ricoverato in un ospedale di zona con prognosi riservata.

Come sempre anche i Carabinieri sono intervenuti nell’appartamento e hanno tratto in arresto il colpevole di questo gesto con l’accusa di tentato omicidio, che verrà tramutata in omicidio se il 45enne morirà.

A colpire il brianzolo è stato un 55enne pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Un soggetto non nuovo alle forze dell’ordine che si è scagliato contro il 45enne che invece è incensurato, disoccupato e senza fissa dimora.

Per ora lotta per la sopravvivenza e sebbene abbia perso molto sangue, questa storia potrebbe avere per lui un lieto fine.

Gli amici che erano presenti alla cena sono stati interrogati per capire che cosa abbia scatenato la furia dell’uomo e se nei momenti precedenti all’aggressione ci fosse stata qualche discussione o lite.

Secondo le prime informazioni sembra che l’indagato abbia bevuto un po’ troppo durante la cena e improvvisamente, complice l’alcol, è scattata una lite per motivi futili e così il 55enne avrebbe impugnato il coltello pe aggredire l’amico.

Il coltello utilizzato ha una lama di 20 centimetri e, ancora imbrattato di sangue, è stato sequestrato dagli uomini della Scientifica, così come l’appartamento e l’area circostante per allontanare i curiosi e consentire il corretto svolgimento delle indagini.