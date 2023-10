Ad allertare le forze dell’ordine è stato proprio il presunto aggressore, fidanzato della vittima, che l’avrebbe accoltellata mentre si trovavano nell’appartamento in via Nino Bixio a Como, in cui erano andati a convivere da appena un mese.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, mentre la ragazza è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Como. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Ventunenne accoltellata a Como

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia di Como dopo che, nella tarda serata di ieri, è stata colpita con diverse coltellate, alla gola e al corpo, dal fidanzato, un ragazzo di 24 anni. L’aggressione è avvenuta nell’abitazione in cui la coppia convive da circa un mese, in via Nino Bixio a Como. È stato proprio il fidanzato ad allertare le forze dell’ordine, spiegando di “aver fatto un guaio”. La ragazza è stata trovata supina, riversa in un lago di sangue. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Il fidanzato è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sembra che, prima di allertare le forze dell’ordine, il giovane si sia diretto presso la stazione ferroviaria di Como San Giovanni, salvo poi ripensarci e tornare indietro.

Notizia in aggiornamento.