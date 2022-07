Accessori di lusso per cani e gatti: le novità del settore

Le ultime tendenze vogliono che anche i pet ‘vestano’ di classe. Nel mondo degli accessori di lusso per cani e gatti, vediamo quali sono le maison alla conquista del settore.

Dopo Versace e Prada, anche Gucci approda nell’universo degli accessori per gli animali domestici.

Accessori di lusso per cani e gatti

Chi ha detto che gli accessori griffati siano dedicati solo alle persone? Un nuovo settore in forte crescita è invece quello degli accessori di lusso per cani e gatti, infatti accanto a quelli ‘da centro commerciale’ abbiamo un settore prettamente di classe che sta prendendo sempre più piede.

Un feedback positivo stanno ricevendo le grandi firme che si stanno addentrando in questo variegato mondo, in cui pionieri come Versace e Prada hanno aperto la strada anche ad altri brand come Gucci.

Gli accessori sono davvero molti, infatti spaziano dai collari alle pettorine e rendono gli animali domestici ricchi di stile.

La pet mania sta dilagando velocemente anche in Italia e i marchi che propongono accessori dedicati sono anche altri oltre a quelli citati, abbiamo infatti Emporio Armani, Hermes, Ralph Lauren, Etro, Fendi e la lista si allunga sempre di più.

Ma quali sono le tipologie di prodotti più acquistati? Oltre ai collari e pettorine abbiamo anche trasportini e cucce super trendy, ma la novità è sicuramente quella introdotta da Gucci, che propone un’intera nuovissima collezione.

La nuova collezione Gucci Pet

Gucci Pet combina materiali di qualità a lavorazioni artigianali ed ecosostenibilità. La nuova collezione propone articoli per cani e gatti realizzati in pelle e tessuto GG Supreme, abbelliti con dettagli di stile come l’iconica doppia G intrecciata oppure originalissime borchie.

Ancora, abbiamo guinzagli di diversa lunghezza e larghezza, porta sacchetti e custodie per air tag. Tanti materiali e motivi anche per gli oggetti di design, infatti la cuccia viene completamente riprogettata e diventa un comodo divanetto per riposare, ma abbiamo anche ciotole con varie stampe della maison, tappetini, custodie rigide con ciotole in ceramica, insomma davvero tantissime possibilità per scegliere gli accessori di lusso per ogni pet.

In linea con l’impegno di Gucci in materia di ecosostenibilità, l’art director della collezione, Max Siedentopf ha progettato articoli in poliestirene riciclato, cotone riciclato e ‘Demetra’, il rivoluzionario materiale realizzato con materie biologiche, presentato dalla maison nel 2021 dopo anni di ricerca e sviluppo.

Un mondo tutto da scoprire per gli amanti degli animali, che acquisteranno accessori di lusso che guardano all’ambiente e non peccano di qualità.