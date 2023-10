Per sapere quando avverrà l’accensione riscaldamento 2023 bisogna controllare il DPR n.412/1993 e la Legge n.10/1991. Dipende dalla città dove abiti.

L’accensione del riscaldamento condominiale è stabilita con date e non solo. Infatti il DPR n.412/1993 e la Legge n.10/1991 regolamentano proprio questo tema. Si decidono le date di accensione e spegnimento degli impianti oltre al numero di ore in cui possono restare accesi durante la giornata.

La data di avvio dei riscaldamenti non è uguale per tutte le città italiane. È stato deciso infatti di dividere l’Italia per zone ed ognuna di questa ha la propria data di accensione e spegnimento. Le zone sono determinate in base al clima e sulla base dei Gradi Giorni dei Comuni.

In Italia abbiamo 6 zone che vengono indicate con le lettere A, B, C, D. E, F. Ricordiamo, che parliamo solamente per chi abita in un condominio ed ha un riscaldamento centralizzato. In questo caso l’accensione dei riscaldamenti tiene conto della normativa vigente oppure cambia quando l’assemblea condominiale prende una decisione diversa. Inoltre nel 2022 c’è stata una diminuzione delle ore giornaliere per far fronte al costo del gas, ma vediamo il calendario del 2023.

Calendario accensione riscaldamento 2023

Ecco il calendario di accensione del riscaldamento del 2023:

Zona F: questa non ha limitazioni né di date né di orario. In questa zona rientrano infatti i Comuni più freddi che registrano Gradi Giorno superiori a 3.000. Alla Zona F appartengono le province di Cuneo, Belluno e Trento. Queste sono anche denominate alpine o montane.

Zona E: la data di accensione è dal 22 ottobre fino al 7 aprile . Le ore di accensione previste durante una giornata sono massimo 13. Ecco le provincie che rientrano in questa zona: Alessandria, Aosta. Asti, Biella. Novara, Torino. Verbania, Vercelli. Bergamo, Brescia. Como, Cremona. Lodi, Lecco. Milano, Varese. Sondrio, Pavia. Bologna, Ferrara. Piacenza, Modena. Parma, Ravenna. Rimini, Reggio Emilia. Gorizia, Pordenone. Trieste, Udine. Treviso, Venezia. Verona, Vicenza. Padova, Rovigo. Rieti, Frosinone. Bolzano, Campobasso. Enna, L’Aquila. Perugia, Potenza, Arezzo.

Zona D: la data di accensione è dall’8 novembre fino al 7 aprile. Le ore di accensione previste durante una giornata sono massimo 11. Ecco le provincie che rientrano in questa zona: Ancona, Ascoli Piceno. Macerata, Pesaro. Massa Carrara, Livorno. Grosseto, Lucca. Firenze, Pistoia. Pisa, Prato. Siena, Teramo. Pescara, Chieti. Genova, La Spezia. Savona, Roma. Viterbo, Avellino. Caltanissetta, Foggia. Forlì, Isernia, Matera. Nuoro, Terni e Vibo Valentia.