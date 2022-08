Acari nel letto, ce ne sono una marea tra le tue lenzuola: solo questo ingrediente ti salva

By

Acari nel letto: ecco l’ingrediente che consente di salvarci dalla fastidiosa ed invisibile presenza di questi insettini.

Ogni giorno viviamo a stretto contatto con gli acari: si tratta di minuscoli insetti appartenenti alla classe degli aracnidi che, seppur innocui, vivono sui materassi e sui guanciali dei divani e dei letti. La loro presenza genera crisi allergiche, malesseri generali e problemi dermatologici a tutti i soggetti ipersensibili.

Non tutti sono considerati dannosi per la salute dell’uomo, ma gli acari della polvere sono quelli maggiormente fastidiosi e quelli che generano maggiori disturbi alla salute dell’uomo. È necessario ricorrere a validi rimedi per eliminare gli acari che vivono indisturbati sulle lenzuola e sui guanciali dei nostri letti.

Acari nel letto: cosa sono?

Si tratta di minuscoli insetti appartenenti alla sottoclasse Acarina che possono essere suddivisi in parassitiformi, acariformi e opiliocariformi. In genere, gli acari hanno una lunghezza che varia da uno a due millimetri e non sono visibili all’occhio umano.

Per identificarne la presenza è necessario svolgere determinate analisi al microscopio. Questi esserini invisibili hanno un cavo orale molto sviluppato in grado di scavare e di nutrirsi.

Acari nel letto: come sospettare la loro presenza?

Dato che gli acari sono invisibili a occhio nudo ci sono dei fattori a cui bisogna prestare massima attenzione, tra cui:

presenza di polvere,

presenza di forfora umana sui guanciali,

allergie alle vie respiratorie,

prurito ed arrossamento degli occhi,

raffreddore e starnuti, asma,

shock anafilattico,

piccole punture fastidiose non riconducibili a quelle delle mosche e delle zanzare.

Gli acari si nutrono di sangue umano e, durante la notte, possono agire provocando punture pruriginose.

Acari nel letto: ecco l’ingrediente che consente di salvarci dalla loro presenza

Sebbene la loro presenza sia invisibile, gli acari vivono dappertutto, in particolare sulle lenzuola e sui guanciali del nostro letto. Come salvarci dalla loro presenza? Ci sono diversi ingredienti naturali efficaci che ci aiutano a tenere lontani questi insetti fastidiosi. Si tratta di ingredienti facilmente reperibili: