Gli AC/DC annunciano il ritorno e un grande progetto

Thunderstruck! Gli AC/DC tornano con un nuovo (e misterioso) progetto. Le voci che giravano da parecchi giorni sono state confermate proprio dal gruppo australiano. In queste ore, gli AC/DC hanno pubblicato un tweet con scritto “Are you ready?” (“Siete pronti?”), rivelando il nuovo progetto della band intitolato Pwr Up, ovvero Power Up.

Sarà, dunque, il loro 31esimo album dopo “Rock or Bust” del 2014?

AC/DC: cambio del logo?

Già nei giorni scorsi il gruppo aveva pubblicato una nuova versione del proprio logo. A sostituire l’iconico fulmine giallo che separa le lettere AC DC, vi è una saetta color rosso neon e l’hashtag #PWRUP.

Ma le novità di una delle band hard rock più famose al mondo non finiscono qui: il gruppo ha creato un nuovo sito internet e aperto un profilo Instagram, facendo crescere ulteriormente l’hype per un ritorno della band.

Rivelata anche la formazione della band

Degli AC/DC non si avevano più notizie dall’annuncio alla fine del “Rock or Bust World Tour”, che aveva colto di sorpresa migliaia di fan. In quell’occasione, al termine della tournée, il cantante Brian Johnson aveva rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai propri problemi di salute e all’impossibilità momentanea di continuare a sostenere concerti.

Tuttavia, nello stesso mese era entrato a far parte della band il cantante dei Guns N’Roses Axl Rose, la cui permanenza è durata due anni.

Ora non solo la band ha confermato di essere attiva, ma ha anche annunciato la formazione: alla chitarra solista, naturalmente, Angus Young, a quella ritmica, Stevie Young, alla batteria, Phil Rudd, al basso, Cliff Williams, e il clamoroso ritorno del cantante Brian Johnson.