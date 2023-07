Abbandonato nel fienile per 30 anni: questo tesoro oggi vale un milione di euro

Snobbata nel fienile per 30 anni, questo tesoro oggi vale un milione di euro. Questa la stima fatta per un oggetto abbandonato tre decenni fa.

Talvolta nelle cantine, nelle mansarde e nei vecchi garage si possono fare grandiose scoperte. Ecco che cosa ha ritrovato una famiglia nel vecchio fienile. Nascosta lì per oltre 30 anni, oggi vale un milione di euro.

Il prezioso ritrovamento che vale un milione di euro

Tutti accumuliamo per anni nelle nostre cantine, nei garage o in mansarda oggetti vecchi che appartengono a noi o appartenuti a persone a noi care. Talvolta, nascosti negli scatoloni, ci sono cimeli che possono a nostra insaputa valere anche un grande tesoro. Spesso dimenticati, finiamo col ritrovarli dopo anni ignorando il valore che nel corso del tempo hanno acquisito.

Anche ciò che sembra vecchio, malandato o inutile può in realtà fruttare una grande fortuna. Lo sa bene una famiglia americana, protagonista della storia che vi stiamo per raccontare.

Sono i componenti di questo nucleo familiare a fare in un vecchio fienile, un prezioso ritrovamento. Ecco l’oggetto abbandonato per oltre tre decenni che oggi vale un milione di euro. Scopriamo insieme cosa hanno scovato di così incedibile.

Snobbata nel fienile per oltre 30 anni oggi vale un tesoro

La storia che vi stiamo per raccontare è davvero incredibile e vede come protagonista una famiglia americana che in un vecchio fienile fa un incredibile ritrovamento.

La vicenda che ha attirato l’attenzione dei mass media internazionali, è stata raccontata dai diretti interessati anche a diversi giornali e riviste. Vediamo più nel dettaglio che cosa è accaduto.

Qualche tempo fa, una famiglia che vive nell’Indiana, negli Stati Uniti d’America, dopo la morte prematura del capofamiglia decide di riordinare un vecchio fienile posizionato proprio poco distante dall’abitazione principale.

Quando moglie e figli aprono la porta del vecchio capanno per accedervi, rimangono a bocca aperta di fronte alla presenza di un mastodontico oggetto che nessuno aveva mai visto prima di allora.

Si tratta di un’auto d’epoca, un gioiello del settore automobilistico: una Mercedes-Benz Roadster 300SL risalente al lontano 1960. Questo preziosissimo cimelio era tutto in impolverato, segno che per anni è stato snobbato in quel vecchio fienile.

La famiglia decide di rimettere a nuovo l’automobile che dopo 4 ore di duro lavoro torna ad essere perfetta. Dopo il restauro, accade però qualcosa di incredibile: nonostante fossero passati così tanti anni dall’acquisto di quella macchina, che da alcuni documenti ritrovati fu comprata nel 1976, funzionava ancora perfettamente.

Il motore era nuovo e i chilometri percorsi pochissimi, solo 22 mila. Il capofamiglia, purtroppo deceduto mesi fa, si innamorò di questa Mercedes-Benz quando si trasferì nella nuova casa in Indiana nel 1976, anno in cui decise di fare questo acquisto.

Auto in vendita: il prezioso cimelio vale una fortuna

La sua famiglia non poteva però immaginare che questa automobile potesse valere una vera e propria fortuna. Dopo averla restaurata, i figli decidono di farla valutare ed proprio in quel momento che apprendono una notizia incredibile: l’automobile vale ben un milione di euro!

A che cosa si deve il suo valore così alto? Come ha spiegato un esperto, questa automobile vale così tanto perché è un modello a produzione limitata. Nessuno in famiglia ricordava di aver mai visto però il capofamiglia alla guida di quell’automobile.

L’uomo, a quanto pare, decise di non utilizzarla ma di conservarla come un gioiello prezioso nel vecchio fienile. Nessuno vi è entrato in quel capannone per trent’anni e nessuno era a conoscenza della presenza di questa macchina. La famiglia ha deciso di mettere in vendita l’automobile che ha trovato subito un nuovo proprietario.

Questa storia è la testimonianza di come spesso, in luoghi che talvolta assumono connotati misteriosi, come cantine, vecchi garage o fienili, si possono nascondere cimeli preziosi che valgono una fortuna e che in alcuni casi possono cambiare anche la vita.