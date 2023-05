Buone notizie per i possessori di queste auto: addio al bollo da questi modelli

Auto, addio al bollo da questi modelli. In arrivo buone notizie per gli automobilisti. Ecco che cosa ha deciso il Governo.

Il bollo d’auto finalmente sarà abolito ma questa lieta novità non riguarda tutti gli automobilisti. Ecco quali modelli e case potranno godere di questo beneficio.

Auto, addio al bollo d’auto da questi modelli

Tra le tante tasse che gli italiani si ritrovano costretti a dover pagare, ce n’è una in particolare che proprio infastidisce ma che tutti gli automobilisti devono necessariamente versare: stiamo parlando del bollo d’auto.

Valevole per chiunque possieda un’automobile, questa tassa automobilistica è in capo al possessore di un qualsiasi veicolo iscritto regolarmente al PRA ovvero al Pubblico Registro Automobilistico.

Poco importa che tu sia un assiduo guidatore o se invece tieni il tuo veicolo custodito nel garage: dovrai pagare ugualmente questa tassa che è relativa al possesso e non all’utilizzo.

Il bollo si paga ogni anno e secondo delle scadenze prefissate e il suo costo dipende da diversi fattori come:

la regione di provenienza;

l’impatto ambientale;

la potenza del motore.

Che cosa succede se non paghi il bollo o se lo paghi in ritardo? Nel primo caso sarà la legge ad intervenire con una sanzione. Nel secondo caso, invece, dovrai pagare una mora che si aggiungerà alla cifra originaria.

Attenzione: se non si rispetta l’obbligo di pagamento di questa tassa automobilistica, può scattare oltre alla multa anche il Fermo Amministrativo del proprio veicolo.

Il mancato pagamento del bollo comporta anche dei rischi in caso di incidenti: l’Assicurazione non pagherà i danni se l’auto incidentata non è in regola con i pagamenti della tassa automobilistica.

Fortunatamente, per alcuni pochi fortunati, questo incubo potrebbe presto finire. Ecco cosa ha deciso il Governo: addio al bollo da questi modelli.

Quali sono i veicoli che saranno esenti dalla tassa automobilistica

Buone notizie per i possessori di veicoli, o almeno per alcuni. Il Governo sta varando un importante provvedimento che farà felici molti: l’abolizione del bollo d’auto.

Questa tassa automobilistica potrebbe non essere più pagata ma solo da parte di pochi e fortunati eletti. Scopriamo chi. Innanzitutto, come ribadito anche poco più sopra, il bollo d’auto è una tassa relativa alla proprietà e non alla circolazione: anche se non usi la macchina devi ugualmente pagare il bollo.

La cifra dipende da fattori diversi come la regione di provenienza, il tipo di motore e l’impatto che esso può avere sull’ambiente. Per alcuni modelli di veicoli, oltre al bollo c’è anche il superbollo, una microtassa che si applica ai possessori di auto ad alte prestazioni, macchine di lusso, auto d’epoca e a quelle con un motore particolarmente potente.

Per ogni auto con motore superiore a 185 kW c’è una tassa aggiuntiva di 10 euro per ogni singolo kW superiore alla cifra indicata appena sopra. Tenendo in considerazione questo dato importante, possiamo dire che sono obbligati al versamento del superbollo anche auto come i Suv.

L’ACI, l’Automobile Club d’Italia, si batte da tempo per l’abolizione della microtassa. Essa spinge gli automobilisti a non acquistare determinati tipi di veicoli.

Perché? Semplice: il loro possesso comporta il versamento di un bollo pari o superiore a 1300 euro l’anno. Finalmente il Governo sembra aver ascoltato le voci degli automobilisti e dei loro rappresentanti.

Pare che si stia procedendo all’emanazione di un disposto normativo atto ad eliminare il superbollo ma solo per determinati modelli. In questo modo, sottolinea anche l’ACI, gli automobilisti sarebbero spinti all’acquisto anche ti altre tipologie di veicoli, per esempio di quelle ad alte prestazioni.

Il mercato automobilistico è in crisi. La pandemia ha bloccato questo settore prima fruttifero e il versamento di bolli e superbolli non migliora certamente la situazione. Anche Matteo Salvini si è esposto su questo argomento affermando che le microtasse sono inutili per gli automobilisti e irrilevanti per le casse dello Stato.

Prosegue anche il Governo di Giorgia Meloni in direzione di un cambiamento totale per quanto riguarda tasse e spese. La Meloni ha già stretto accordi con l’Unione Europea per la valorizzazione e la tutela ambientale del territorio ma è suo obiettivo anche procedere a tagliare tasse inutili che mettono solo in ginocchio l’economia italiana.