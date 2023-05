Un macabro ritrovamento a Torino: un uomo di 55 anni che era scomparso da due giorni è stato rinvenuto nel bagagliaio di un’auto.

Il cadavere di Marco Conforti, uomo originario di Castagneto Po, era scomparso da due giorni ed è stato rinvenuto senza vita a Torino in via Rovigo. Si tratta di un vero e proprio giallo, che lascia ipotizzare gli inquirenti che si tratti di un omicidio. Mercoledì verrà eseguita l’autopsia sul corpo senza vita dell’imprenditore. Il terribile ritrovamento è avvenuto nel quartiere periferico Aurora, a Torino: il SUV di proprietà del Conforti conteneva nel bagagliaio il suo corpo senza vita.

Corpo senza vita trovato nel bagagliaio di un SUV: è caccia all’assassino

È stato ritrovato privo di vita il corpo del 55enne Marco Conforti all’interno del bagagliaio del suo SUV Range Rover parcheggiato in via Rovigo, nel quartiere Aurora del capoluogo piemontese. L’uomo originario di Castagneto Po, sempre in provincia di Torino, era scomparso da qualche giorno. La moglie e i familiari avevano sporto la denuncia per la sua scomparsa, ma molto probabilmente l’uomo era già stato ucciso.

Il cadavere di Conforti era già in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento del corpo senza vita del 55enne è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 quando la coniuge dell’uomo ha localizzato lo smartphone del marito in via Rovigo e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Ritrovato il cadavere dell’uomo scomparso in via Rovigo

La moglie e i familiari di Conforti avevano sporto la denuncia di scomparsa il giorno 26 maggio, ma molto probabilmente l’uomo era già morto. La scientifica ha ritrovato il corpo dell’uomo nel suo SUV parcheggiato in via Rovigo, nella periferia di Torino. I residenti hanno dichiarato:

“Abbiamo notato la vettura perché era ferma da giorni e aveva il posteriore verso il marciapiede. Era parcheggiata male. Ci è sembrato molto strano”.

I residenti del quartiere Aurora hanno dichiarato agli inquirenti che, qualche giorno prima, avevano sentito suonare l’allarme della vettura e avevano notato delle macchie scure, che potevano essere macchie ematiche sull’asfalto vicino a dove era parcheggiato il SUV grigio. Le macchie di sangue, secondo i residenti della zona, fanno pensare che il corpo senza vita dell’uomo sia stato trascinato all’interno del bagaglio della vettura grigia. È probabile che l’uomo sia stato vittima di un omicidio. Ma chi poteva avere interesse ad uccidere l’uomo? È caccia all’assassino.

Chi era l’uomo trovato senza vita nel bagaglio?

Marco Conforti, 55 anni ed originario di Castagneto Po, nel Torinese, era conosciuto per essere titolare di diverse scuole guida nella zona di Chivasso. Le Forze dell’Ordine stanno indagando sul passato dell’imprenditore e le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere di grande aiuto per le indagini.

Si sospetta l’omicidio

Gli inquirenti stanno indagando e mercoledì sarà eseguita l’autopsia sul cadavere di Conforti. Al momento le indagini sono ancora in corso e gli investigatori della squadra Mobile della Questura di Torino stanno espletando tutte le indagini per trovare l’assassino e per ricostruire tutta la macabra vicenda. Sono ore decisive.