A tavola con Harry e Meghan: un milione di dollari per cenare con loro

I duchi riceveranno inoltre un riconoscimento denominato il “Ripple of Hope”, che viene destinato a chi si è dedicato all’attività umanitaria e alla difesa di diritti. Vediamo più da vicino questo attesissimo evento che si terrà a New York il 6 dicembre.

L’evento organizzato e il riconoscimento

La possibilità di cenare insieme ai duchi Sussex è ora realtà. Sembra infatti che verrà organizzato un banchetto di gala il 6 dicembre a New York dove verrà assegnato loro un riconoscimento. Qui, attraverso un pagamento da un milione di dollari, sarà possibile cenare insieme a loro.

L’intera serata è stata organizzata dalla fondazione “Robert F. Kennedy Human Rights”, nata per onorare la memoria del fratello più piccolo dell’ex presidente americano JFK. Questo tipo di riconoscimento in passato è stato assegnato a persone di grande livello come Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore. Continua così la tradizione e quest’anno saranno proprio Harry e Meghan a riceverlo.

Come partecipare al grande evento

Per poter partecipare al gala che si terrà il 6 dicembre a New York ci sono delle partecipazioni da acquistare. Essendo l’evento esclusivo, i prezzi non sono alla portata di tutti e per potersi sedere a tavola con Harry e Meghan bisognerà sborsare un milione di dollari. Ci sono più pacchetti per poter partecipare in maniera differente a questo evento e il meno dispendioso è quello da 500 mila dollari, che permetterà a chi lo acquista di accedere ad una reception, dove saranno presenti anche i duchi di Sussex.

Come sempre dove passano Harry Meghan le polemiche aumentano e anche questa volta si è alzato un polverone. La scelta di concedergli questo tipo di riconoscimento ha fatto innervosire molte persone in quanto il premio ha un riconoscimento è un peso storico e politico non differente.

Uno tra loro è David Nasaw, famoso per aver scritto diverse biografie sui Kennedy sembrerebbe aver definito la scelta di insignire i duchi di Sussex assolutamente assurda e scellerata.