A che serve quel foro sopra il cellulare? Ha uno scopo utilissimo ma è noto da pochi

A che cosa serve quel foro sopra il cellulare? Forse non lo sai, ma ho uno scopo utilissimo solo che è conosciuto quasi da nessuno.

Hai mai fatto caso che su ogni cellulare e quindi anche sul tuo, è presente un foro minuscolo? Ecco a che cosa serve. In tantissimi ignorano ancora la sua importantissima funzione.

Smartphone, tutto quello che non sappiamo sui cellulari

Anche se crediamo di esser super moderni e tecnologici, soprattutto quando si parla di cellulari, in realtà ci sono tantissimi segreti che gli smartphone nascondono e di cui non siamo a conoscenza.

Sai per esempio che digitando sullo schermo del tuo telefonino alcuni codici o numeri si attivano delle funzionalità che neanche immagini? La nostra attenzione oggi si vuole concentrare invece su un dettaglio che è presente proprio sopra ogni cellulare, anche sul tuo.

Prendi il tuo smartphone e fai attenzione: hai visto che c’è un foro minuscolo? Sai a che cosa serve? Te lo sei mai chiesto? Lo puoi trovare nella parte superiore dello schermo del tuo cellulare.

Se sei curioso di scoprire perché è stato lì posizionato e che funzione assolve, continua a leggere l’articolo: ti garantiamo che rimarrai senza parole. In pochissimi ne conoscono il significato.

Foro sopra il cellulare: ecco a cosa serve

Chi progetta cellulari si diverte a mettere in commercio dispositivi dal design particolare, curioso e talvolta davvero innovativo, soprattutto quando si tratta di Android. Questa tipologia di smartphone è tra le più apprezzate soprattutto per l’estetica.

Hai visto per esempio lo schermo pieghevole o la forma ricurva degli ultimo modelli? Insomma, dietro ogni dispositivo c’è un disegno di design davvero dettagliato e mai casuale.

Per quanto i cellulari possono essere diversi tra di loro, c’è però un dettaglio che li accomuna tutti: hai mai notato che anche sul tuo telefonino c’è un foro piccolino, incastonato proprio sopra lo schermo?

Sembra un piccolo puntino, a volte non ci fai caso perché si mimetizza tra la cornice e lo schermo del tuo smartphone, tuttavia è presente e non è lì per caso. Ti sei mai chiesto a che cosa serve? Molte persone pensano che sia solo un dettaglio estetico ma non è così.

In realtà, esso gioca un ruolo molto importante soprattutto quando comunichiamo con gli altri. Questo piccolo foro serve a migliorare la qualità delle nostre chiamate riducendo i fastidiosi rumori o interferenze provenienti dall’esterno.

In poche parole, questo forellino è come se andasse a “pulire” le voci rendendole chiare e limpide. In tanti hanno per tempo confuso questo foro come una slot per inserire una micro o nano SD.

Errore! Non provare nemmeno a infilarci un ago per tentare di aprirlo perché non succederà! Non è stato creato per far alloggiare la SIM ma solo per offrire una qualità vocale e un audio migliori.

Hai capito dunque l’importante funzionalità di questo foro? Lo possiamo considerare come un piccolo microfono responsabile dell’annullamento o riduzione dei rumori provenienti dall’esterno o dall’ambiente circostante. Proprio grazie ad esso, le nostre chiamate saranno nitide e chiare, non sentiremo per esempio, cosa succede nel traffico o tra gli altri.

Il foro di cui ti abbiamo parlato non è detto che sia necessariamente al di sopra della scocca del tuo cellulare. Devi sapere infatti che i produttori posizionano non uno ma più forellini a seconda di come decidono di organizzare i componenti interni dello smartphone.

Ecco perché potresti talvolta vederli ai lati del dispositivo oppure in basso o in alto. Generalmente, i fori che vengono messi di sopra, svolgono la funzione di microfono secondario. Quelli posizionati in basso, fungono invece da altoparlanti.

Dopo questa spiegazione hai potuto quindi comprendere che il foro che trovi sul tuo cellulare non è un errore di design, materiale rotto o scheggiato ma una componente del dispositivo che svolge tra l’altro una funzione importantissima.

Anzi, è anche piuttosto delicato, quindi devi prestare molta attenzione. Evita di introdurre al suo interno qualsiasi tipo di elemento come orecchino, spille o aghi. Tienilo però sempre pulito da polvere e sporcizia e soprattutto, non appoggiare su di esso elementi esterni.

Considera che è pur sempre un microfono per cui te ne devi prendere cura in maniera a dir poco maniacale. Anche se i cellulari moderni hanno microfoni distribuiti su tutta la superficie dello smartphone, quel piccolo foro è il più importante di tutti perché esso capta la nostra voce e la riporta chiaramente dall’altra parte della linea dove c’è l’interlocutore.

E tu hai mai fatto caso a questo piccolo foro? E soprattutto, ne conoscevi il significato? Da oggi anche tu saprai l’importante funzione che esso ricopre.