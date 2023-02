996 euro di più in pensione: a chi spettano e quando potrebbero arrivare

996 euro di più in pensione: è previsto questo aumento e per questi soggetti. Ecco quello che sta accadendo.

Da Gennaio l’INPS ha attuato delle vere e proprie rivalutazioni delle pensioni e il pagamento degli arretrati; per alcuni l’aumento arriverà a Marzo. Scopriamo chi ha diritto all’aumento e nello specifico chi avrà un aumento di 996 euro circa.

Crisi economica: quello che si sta vivendo

Come la maggior parte di noi sa, stiamo vivendo una crisi economica importante, a causa dell’inflazione e non solo.

L’ultimo periodo di crisi economica, oltre che sanitaria, ha causato delle vere e proprie difficoltà; inoltre la fine del 2022 e l’inizio del 2023 è stata segnata da veri e propri aumenti soprattutto per ciò che riguarda il prezzo di gas e luce.

A ciò si sono aggiunti anche gli aumenti dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità. Va da sé che molti nuclei familiari avvertono difficoltà ad arrivare a fine mese e a gestire i vari impegni quotidiani. Soprattutto se si hanno dei figli: in tal caso la situazione non può che complicarsi ancora di più.

Sembra, però, esserci una categoria in particolare che sta soffrendo di tutto questo.

Una fascia della popolazione che è stata più colpita da questi aumenti è proprio quella dei pensionati. La popolazione “anziana”, infatti, è costretta a sopravvivere con quella che è la rata mensile della pensione e spesso c’è una vera e propria difficoltà; non sempre, infatti, la pensione basta per poter vivere bene e a far fronte a tutte le spese e agli aumenti. Per questo motivo sono state pensate delle vere e proprie Leggi che prevedono una rivalutazione delle pensioni e anche il pagamento degli arretrati.

Chi ha diritto a tale rivalutazione e a questo pagamento? Se ne parla insieme nel prossimo articolo. Ecco i dettagli a tal proposito.

Rivalutazioni delle pensioni: che cosa prevede la manovra?

L’INPS già ad inizio anno ha attuato un vero e proprio sistema di rivalutazione della pensione per alcuni dei pensionati italiani.

Ed infatti per molti, già a Gennaio, c’è stato un aumento della quota mensile della pensione e quindi un’entrata economica maggiore che dovrebbe riuscire ad aiutare i pensionati interessati, in modo piuttosto impattante, nel far fronte a tutte le spese e agli aumenti di quest’ultimo periodo.

A partire da Marzo 2023, inoltre, saranno attuati altre rivalutazioni delle pensioni e quindi sono previsti degli aumenti anche per altri pensionati. Chi avrà diritto a tali benefici?

Il sistema di rivalutazione è previsto per chi ha una pensione con una cifra che supera i 2.101,52 euro, ovviamente lordi. Tale somma equivale a quattro volte il trattamento minimo della pensione, appunto.

Quindi a Gennaio la rivalutazione, del 100%, è stata attuata per le pensioni che sono di una cifra inferiore ai 2.101,52 euro ossia per chi percepisce una pensione inferiore a quattro volte il trattamento minimo della pensione. Da Marzo, quindi, gli aiuti arrivano anche ad altre fasce di pensionati.

Quindi per chi ha una pensione che, effettivamente, è inferiore a quattro volte il trattamento minimo e anche per chi supera questa soglia, ci sarà una rivalutazione della pensione con un aumento della quota mensile. Per alcuni bisognerà attendere questo mese per vedere qualcosa cambiato nella propria pensione.

Come funziona per gli arretrati: quello che occorre sapere

L’altra bella notizia che è stata annunciata per i pensionati in questo 2023 è che ci sarà anche il pagamento, da parte dell’INPS, degli arretrati. Quindi proprio a Marzo 2023 ci sarà il pagamento delle quote arretrate relative ai mesi di Gennaio e di Febbraio.

A quanto corrispondono gli arretrati?

Sicuramente gli arretrati variano in base alla quota mensile, appunto. Ad esempio nel caso di una pensione mensile di 1.525,50 euro lordi percepita nel 2022, ci sarà un aumento a 1.528,50 euro per il 2023. Gli arretrati maturati per il mese di Gennaio e di Febbraio, quindi, saranno di 39 euro.

Nel caso di una pensione mensile di 2.541,76 euro percepiti nel 2022, ci sarà un aumento a 2.546,67 euro nel 2023. Questo ovviamente grazie al sistema di rivalutazione. In questo caso, inoltre, gli arretrati maturati in questi primi due mesi del 2023 saranno di circa 64 euro.

Nello specifico chi ha percepito una pensione lorda nel 2022 di 3554 euro circa avrà un aumento e arriverà a percepire circa 3561 euro e gli arretrati maturati in questi mesi che saranno 83 euro circa mensiii e 996 euro annuali, se si considerano 12 mensilità.

Cosa c’è di positivo in questa misura: un aspetto da considerare

Si tratta, quindi, di un sistema di rivalutazione che aiuta i pensionati e cerca di fare in modo che ci sia un aumento della pensione in modo proporzionale a quella che è la quota mensile percepita. Ad esempio per chi supera la quota mensile di cinque volte il trattamento minimo, la rivalutazione sarà dell’85% e quindi non del 100% come chi percepisce una quota mensile inferiore a quattro volte il trattamento minimo.

E così verrà attuato anche per chi percepisce una quota mensile che è superiore alle 10 volte il trattamento minimo. Ad esempio in questo caso la rivalutazione sarà del 32%.

Quello che quindi il Governo e l’INPS stanno cercando di attuare è un sistema di aiuti ben capillare ma soprattutto anche ragionevole in base alle proprie condizioni di partenza. Questo dovrebbe aiutare i pensionati a vivere con maggiore tranquillità e fare in modo che non si tocchi la soglia di povertà e soprattutto la soglia della disperazione.

Molte altre misure dovrebbero essere anche attuate verso i nuclei familiari caratterizzati da basso ISEE che quindi avvertono difficoltà in questa situazione di estrema crisi economica. Probabilmente anche in questo caso verrà fatto qualcosa per aiutare tutte le famiglie che avvertono difficoltà. Famiglie che hanno bisogno di aiuto e supporto, economico e emotivo.