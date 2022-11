40.000 euro a chi trova queste famose 50 lire: tanti le conservano ancora

Chi è in possesso di una 50 lire molto particolare, potrebbe ritrovarsi tra le mani un oggetto dal valore di quasi 40.000 €. Ecco cosa devi fare per riconoscerla.

Dal 2002 abbiamo detto addio alle nostre care lire e più volte nel corso di questi 20 anni si è spesso parlato di un ritorno alla vecchia moneta ma effettivamente non se n’è mai fatto nulla.

Questo perché, diversamente da tutto quello che si dice in giro, l’uscita dall’euro potrebbe provocare notevoli problemi economici in Italia, in quanto avrebbe una moneta diversa di quella di altri Paesi Europei e potrebbe avere una svalutazione in negativo.

Lire: ecco la moneta che può valere tantissimi euro

Le vecchie lire, però, rimangono in ricordo per i nostalgici e chiunque sia cresciuto dei decenni scorsi, specie negli anni ’80 e ’90, prima dell’avvento dell’euro, tendono a conservare queste monete, sia per una ragione storica che per motivi affettivi.

Ma non tutti sanno che alcune lire possono valere più del loro valore di quando erano in circolazione e quindi bisogna sempre stare attenti a quale moneta abbiamo sotto mano e capire se può farci fruttare qualche euro.

Queste monete dal grande valore, sono tali per via di alcuni errori di conio e quindi la loro particolarità, fa in modo che diventino pezzi unici e i collezionisti sarebbero disposti a pagare grosse somme pur di entrarne in possesso

In modo particolare, a poter valere circa 40.000€ è la 50 lire con raffigurata il Dio Vulcano intento a battere una vanga sull’incudine in tutta al sua scultorea nudità mentre sulla parte opposta c’è il volto di una donna che guarda a sinistra.

Questa moneta, che fu messa in commercio dal 1990 al 1995, aveva delle dimensioni molto ridotte e per questo motivo è molto ricercata dai collezionisti anche se il suo valore di commercio non è elevato.

La 50 Lire con l’errore di conio

Queste monete, diversamente da quella da 50 lire raffiguranti le stesse immagini, messe in circolo dal 1950 in poi, erano ridotte rispetto a quelle che comunemente conosciamo e fu considerata una moneta micro.

Infatti, proprio per via della difficoltà di essere trovata nella tasche dei consumatori, fu levata dalla circolazione e venne sostituita da una moneta dello stesso valore con le stesse immagini di un diametro più largo.

Però, sebbene il loro valore non è molto proficuo, potrebbe diventarlo se ci troviamo davanti ad una di queste monete con alcune caratteristiche che la rendono unica e speciale rispetto le altre.

Ci sono alcune di queste 50 Lire che hanno un errore di conio e questo vede esemplari in cui manca alcune cifre nel millesimo di conio. Queste monete sono vendute sui siti di e-commerce ad una cifra che si aggira sui 40.000€.

Di conseguenza, se ci troviamo tra le mani una moneta del genere, con questo errore, possiamo provare a rivenderla e a incassare il gruzzoletto previsto o tenerla per se e aspettare che il suo valore aumenti negli anni.

Sono tanti i collezionisti, disposti a sborsare tantissimi euro pur di entrare in possesso di una moneta del genere, unica per via di un errore da parte del conio che la rende unica e irripetibile.