384€ di aumento in busta paga, una valanga di soldi in più per questi lavoratori

Una busta paga molto ricca con 384 euro in più che andranno direttamente e solo a questi lavoratori a fine mese.

Ci sono non poche novità per questo nuovo anno appena iniziato, anche in termini di aumenti. Questa buona notizia non riguarda solamente i pensionati, ma anche i dipendenti che potranno godere di un buon stipendio a partire proprio dal mese di gennaio 2023. Il 2022 è stato caratterizzato dal caro vita e da tutto ciò che gli gira intorno, per questo motivo le imprese chiedono di poter ridurre le tasse ottenendo un margine migliore per l’aumento degli stipendi dei dipendenti. Detto fatto, infatti proprio questi potranno percepire sino a 384 euro in più direttamente in busta paga.

Novità 2023 per le imprese: taglio del cuneo fiscale

La Manovra di Bilancio prosegue e solo dopo due mesi dall’insediamento, il Governo Meloni sta portando a punto tutti quelli che sono gli obiettivi per il 2023 in avanti. Le imprese, considerando il trascorso del 2022, chiedono di poter aver margine per pagare degli stipendi più alti ai dipendenti.

Il taglio del cuneo fiscale rappresenta sicuramente una svolta sotto un punto di vista economico finanziario, proprio perché consente di poter arrivare all’obiettivo sopra evidenziato. Questa è da considerare come la normativa più ricca e importante discussa in questi mesi come si legge dal testo messo a disposizione dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Per fare maggiore chiarezza, gli interventi che sono stati messi a punto e approvati sono i seguenti:

Taglio di due punti percentuali per il 2023 in merito a tutti gli stipendi che non superano i 35mila euro lordi all’anno. Una decisione già presa da Mario Draghi durante il suo operato nel 2022; Un taglio percentuale aggiuntivo per il 2023 per tutti gli stipendi che non superano i 25mila euro.

Una novità che sicuramente piacerà alle aziende e, di conseguenza, anche ai dipendenti che potranno finalmente vedere concretamente un aumento in busta paga.

Aumento di stipendio a 384 euro per questi dipedenti

Come accennato, uno degli obiettivi del Governo è sempre stato abbassare le tasse così che i dipendenti potessero ottenere un aumento di stipendio di livello superiore. Tra i vari step che sono stati messi a disposizione, uno in particolare riguarda una determinata categoria di lavoratori.

Proprio in questi giorni, l’ISTAT ha pubblicato l’indagine “Reddito e condizioni di vita“ che parla di quanto sia importante avere un determinato stipendio per i dipendenti. Non solo, il taglio del cuneo fiscale si rende determinante per poter attuare un effetto domino concerto e positivo per aziende e collaboratori.

Gli aumenti di stipendio riguardano determinate categorie di dipendenti, tra questi parliamo di coloro che percepiscono sino a 35mila euro lordi direttamente in busta paga all’anno. Questi potranno ottenere nel 2023 un aumento di ben 384 euro in più.

Come si arriva a questa cifra? L’aumento di stipendio previsto è di 32 euro netti al mese, che moltiplicati per un anno intero diventano 384 euro all’anno in più.