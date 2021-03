È senza dubbio ormai una certezza, nell’ampio settore pieno di concorrenza nel settore farmaceutico, una delle eccellenze delle farmacie online è www.farmaermann.it.

Lo raccontano gli apprezzamenti da parte degli utenti che esprimono opinioni più che positive ovunque sul web, recensioni che mettono in luce la grande professionalità di questo e-commerce il quale mette a disposizione del Cliente ampia scelta di prodotti di qualità, prezzi e sconti molto apprezzati dal pubblico, consegna in 24/48 ore in tutta Italia e soprattutto, l’aspetto che più differenzia FarmaErmann dalle altre farmacie online e ciò che gli utenti gli riconoscono all’unisono, è la grande umanità e empatia che sa trasmettere nonostante la distanza, la sua attenzione per il Cliente.

Più di un motivo, dunque, per rientrare nella rosa delle migliori farmacie online e anche il nuovo premio istituito da Il Corriere della Sera lo ha avvalorato e sottoscritto con autorevole firma.

Partendo dalla presa di coscienza dell’esplosione del grande fenomeno dello shopping sul web durante la pandemia e in particolar modo durante il lockdown, grazie alla collaborazione stretta con Statista, Il Corriere della Sera ha fotografato il lungo periodo e ha pubblicato la classifica ufficiale dei 500 e-commerce di spicco in Italia: tra più di 7.000 siti e 1.070 farmacia online, FarmaErmann si è posizionata diciassettesima nella sua categoria.

Durante questo anno segnato dal Coronavirus, il ruolo della farmacia online si è evoluto, da presidio per chi era già abituato a fare genericamente acquisti sul web è diventato punto di riferimento per tutti, anche per i profani e da spesa occasionale o di rifornimento che si regolava su particolari offerte che spingevano a fare incetta di un determinato prodotto, quella fatta in farmacia online è diventata una spesa per necessità anche imminenti o d’impulso.

Ciò ha allargato la platea dei consumatori e ha fatto aumentare il numero di richieste di prodotti desiderati.

Proprio a fronte di una wishlist sempre crescente, FarmaErmann ha assecondato i bisogni degli utenti, aggiungendo i prodotti disponibili al catalogo online e arricchendo la propria offerta.

Il sito è chiaro, facile da utilizzare, i prodotti semplici da individuare, le informazioni su ogni referenza complete e inequivocabili, le offerte registrano mediamente sconti dal 20% al 70% e il servizio è impeccabile.

Il catalogo è andato delineandosi in maniera più leggibile per una maggior fruibilità del Cliente: si può ricercare per nome, per fascia di prezzo, per categoria o per marca.

Molto visitate le sezioni Coupon e Idee regalo, FarmaErmann tiene allegro il suo pubblico creando sempre codici sconti esclusivi e informandolo anche sui social, dove pubblica ogni giorno un post interessante e di attualità.

È possibile anche acquistare le giftcard per un’idea originale e sicuramente utile, considerando che tutti, ma proprio tutti, acquistano in farmacia: chi per cercare tra gli integratori, chi per trovare il makeup o la crema preferita, chi ha bisogno di farmaci o chi di comperare determinati dispositivi medici.

Poter fruire della farmacia online dunque è ormai una possibilità a disposizione per ognuno di noi, ma saper affidarsi a quella giusta è un’altra cosa e FarmaErmann è una garanzia indiscussa di professionalità, serietà e competenza per lo shopping online.