2 euro coi fiori, hai capito quanto valgono? Se li vendi ti sistemi tutta la vita, ce li hai in tasca!

La moneta da 2 euro coi fiori ha un valore inestimabile. Controlla se hai proprio questa e la vendi, preparati ad incassare un bel gruzzoletto.

Da quando le Lire sono state sostituite dagli Euro, sembra che i collezionisti abbiano molte più risorse da valutare. In effetti, le Lire hanno un valore inestimabile e non solo a livello affettivo cercandole tra i cassetti e le borse delle zie che sicuramente hanno qualche moneta dimenticata da qualche parte.

E gli Euro? Nonostante abbiano solo vent’anni di diffusione, alcune di queste monete possono raggiungere un valore altissimo e sono cercate continuamente dagli esperti.

Monete Euro, che valore hanno?

Come accennato, la Lira è stata la valuta ufficiale italiana per tantissimo tempo. Tuttavia, nei primi anni del 2000 si è pensato ad una rivoluzione portando l’Euro come moneta principale in sostituzione.

Lasciando una attimo da parte il discorso dei vantaggi o svantaggi di questa moneta, i collezionisti sono alla ricerca di quelle che sono le monete Euro di valore. In pochi sanno che la moneta da 2 Euro rappresenta quella più desiderata e collezionata tra tutti gli appassionati del settore.

Il taglio è alto così come per la moneta da 1 euro, essendo le leghe più utilizzate su larga scala. Non solo, rappresentano anche quelle commemorative Europee che hanno raggiunto un valore inestimabile.

La moneta da 2 euro coi fiori è quella che potrebbe far guadagnare molti soldi: hai questa da qualche parte in casa?

2 Euro coi fiori, valore e caratteristiche

Ci sono moltissime cose da sapere sul valore delle monete, tenendo conto che la 2 Euro coi fiori sia la più desiderata dai collezionisti.

In Finlandia, l’Euro è stato introdotto nel 1999 ma la diffusione di queste monete è arrivata ufficialmente al 1° gennaio 2022 sostituendo il Marco. Il simbolo presente sui centesimi di euro è il leone araldico, a differenza delle monete da 1 e 2 euro che rendono omaggio alla flora del posto.

La caratteristica principale della moneta da 2 Euro è la rappresentazione di un fiore di lampone antico – Camemoro – tra i più diffusi sul territorio finlandese. Sul bordo di questa moneta è presente la scritta SUOMI FINLAND e si presenta – come le altre – bimetallica con la parte esterna in nichel e rame ed interna con ottone e nichel.

Queste monete da 2 Euro coi fiori hanno incuriosito i collezionisti per il loro valore, nonostante fuori dai confini del Paese non siano così diffuse. Gli esemplari stimati sono 55mila pezzi e trovarne uno significherebbe poter incassare non pochi soldi.

Coniata nel 2006 si riconoscono per la sigla FI che è stata posizionata sotto la pianta del fiore di camemoro (nelle emissioni passate il simbolo che si trova è la M della zecca) ed è una rarità che porta il suo valore da 10 a 50 Euro.

Ma attenzione, l’errore di conio del 1999 la porta ad avere un valore che arriva sino a 1.000 euro, come da asta battuta sulla piattaforma Ebay.