1 rametto di rosmarino nell’armadio, lo fanno persino in lavanderia

Basta un solo rametto di rosmarino dentro l’armadio per poter ottenere qualcosa di unico, come nelle migliori lavanderie.

Non è necessario ricorrere a determinati prodotti per l’armadio e il trattamento dei capi. Spesso e volentieri si spendono tantissimi soldi nell’acquisto di prodotti di vario genere, quando basterebbe usare un ingrediente naturale. Gli esperti del pulito svelano un piccolo segreto su come usare un semplice rametto di rosmarino direttamente nell’armadio: semplice, economico e naturale.

Come profumare i capi in maniera naturale?

Negli ultimi tempi si cerca di tornare ai rimedi naturali della nonna, usando tutti gli ingredienti che si possono avere in casa. I capi profumati sono un must per ogni persona, così che si va alla ricerca di prodotti che possano aiutare lavaggio dopo lavaggio.

In realtà, l’uso di prodotti chimici con profumazioni industriali inquina l’ambiente e fa spendere tantissimi soldi. Un piccolo consiglio al naturale prevede l’uso dell’acido citrico, con due gocce di olio essenziale alla lavanda e due al rosmarino il tutto completato con del succo di limone biologico.

Quando i capi vegono messi dentro l’armadio potrebbero non essere più profumati, con odori di vario tipo che si intaccano alle trame dei tessuti. Il vano chiuso potrebbe essere un posto ideale per l’umidità o per la formazione della muffa, così da non far respirare le trame dei tessuti.

Per questo motivo gli esperti spiegano come fare, mettendo in pratica un piccolo trucchetto divertente.

Rametto di rosmarino nell’armadio: quali sono le proprietà?

Un solo rametto di rosmarino può cambiare del tutto la visione delle cose. Una pianta aromatica buonissima, che espande il suo profumo in tutti gli ambienti della casa e all’esterno.

Nella cultura classica, questa pianta è usata come insaporitore senza sapere quali siano i numerosi vantaggi anche in altri contesti.

Se posizionato dentro un armadio, tutti i benefici potranno essere trasmessi anche ai capi di abbigliamento. Il profumo fresco e unico nel suo genere si trasforma nell’anti tarme più potente in circolazione. Il rosmarino può essere coltivato in casa o in giardino, non richiede particolari attenzioni e anche chi non ha il pollice verde avrà una pianta bellissima.

Si può usare questo metodo in maniera diversa a seconda delle esigenze e preferenze. In primo luogo, basta prendere uno o più rametti e metterli dentro l’armadio appoggiati ad un piattino. Si dovranno cambiare una volta alla settimana, così da avere dei capi profumati e senza doversi preoccupare dell’attacco delle tarme.

Un secondo metodo è quello di creare dei sacchettini di tessuto con all’interno la pianta aromatica. I rametti possono essere interi o spezzati, poi chiusi da un nastro colorato. I sacchetti andranno poi posizionati in mezzo alla biancheria oppure vicino ai capi appesi dell’armadio.

Si possono aggiungere anche delle gocce di olio essenziale al rosmarino, aiutandosi con dei batuffoli di cotone, così da potenziare il suo aroma fresco e naturale.