1 euro? Macché, questo ne vale 20.000: l’hai conservato in tasca | Controlla nei ‘tuoi pantaloni’

Nei nostri salvadanai si nascondono dei tesori che nemmeno noi sapevamo di possedere: ci sono alcune monete che valgono una fortuna!

Crisi economiche e inflazione sono due degli acerrimi nemici di ognuno di noi: nel momento in cui si verifica anche solo una di esse, infatti, i nostri risparmi iniziano a perdere il loro valore. Esiste una moneta, però, che pare valga molto più di quel che rappresenta.

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di possedere un oggetto di cui non ne si conosce il valore reale. Quest’oggi scopriremo, a tal proposito, che una moneta – potenzialmente posseduta da più persone – può nascondere un valore nettamente superiore a quello che possiamo immaginare.

Quante vale una moneta da 1€? Ecco la risposta

Quante volte, a causa della fretta e dei mille impegni quotidiani, ci accorgiamo di aver perduto delle monete, magari dalla tasca, e non ci preoccupiamo di tornare indietro a raccoglierle per non perdere tempo?

Questa è una circostanza che è capitata a chiunque tantissime volte, ma da adesso in poi, sarà meglio controllare attentamente le tipologie di monete di cui siamo in possesso.

Tutti noi abbiamo in tasca, a casa o nel portafogli alcune monete da 1€: le utilizziamo per comprare il pane, il latte o gustarci un buon caffè nel nostro bar preferito. Esiste un tipo di collezionismo, tuttavia, conosciuto con il nome di numismatica il quale consiste nel collezionare valute di ogni genere.

Tutti coloro i quali sono avvezzi a tale pratica sapranno che, in genere, le monete che negli anni acquisiscono valore non sono per forza quelle più antiche, ma anche quelle che presentano alcune “anomalie”, i cosiddetti errori di conio.

Tale definizione, per chi non lo sapesse, è utilizzata per indicare tutti quegli errori commessi durante la coniazione di una moneta. È in circolazione, infatti, una moneta da 1€ con inciso sul retro il famoso uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci.

Ebbene, se ci accorgiamo di esserne in possesso, e notiamo che accanto a tale soggetto sono presenti delle stelline, secondo le stime indicate sui siti di collezionismo stiamo tenendo in mano una moneta dal valore di 12.000€. Ma non è finita qui.

Cos’altro nasconde una moneta da 1€?

Come abbiamo visto poc’anzi, piccoli dettagli possono nascondere, in realtà, un grande valore. Ma le attenzioni che dobbiamo riservare alle nostre monete da 1€ non sono di certo terminate.

Sempre secondo le stime precedentemente citate, se sul bordo del nostro euro fossimo così fortunati da scorgere una piccola “s”, allora quella moneta potrebbe valere ben 20.000€.

Nel caso la dea bendata fosse arrivata a bussare alla vostra porta, tuttavia, prima di essere certi di avere tra le mani tali cifre è sempre opportuno consultare un esperto il quale sarà in grado di fornire il giusto responso.