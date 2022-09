Zucchero, MAI buttarlo nella salsa di pomodoro: i cuochi lo sostituiscono con questo

Lo zucchero nella salsa di pomodoro divide sempre le opinioni degli utenti, ma non andrebbe proprio aggiunto! Al suo posto basterà mettere questo ingrediente per gustare un’ottima pasta all’italiana.

È una delle tradizioni italiane che si tramandano da generazione in generazione. I ricordi delle nonne che in autunno sono impegnate a fare la salsa di pomodoro ricca, gustandola per tutto l’inverno con la pasta o piatti preparati con grande amore. Tra gli ingredienti, lo zucchero non dovrebbe mai essere aggiunto lasciando il posto ad un altro prodotto inaspettato.

Salsa di pomodoro della nonna, la tradizione Made in Italy

L’Italia è un paese fatto di tradizioni e ottimo cibo, come la salsa di pomodoro che viene preparata dalle nonne. Le ricette sono segrete e c’è sempre quell’ingrediente aggiuntivo che fa la differenza.

La classica bottiglia con il contenuto rosso tiene compagnia per tutto l’inverno, accompagnando la pasta oppure piatti di vario tipo passando da una Regione all’altra senza distinzione. Seppur la conserva sia una tradizione tipica del Sud Italia, anche al Nord è un qualcosa che ha preso piede passando poi la ricetta alle varie generazioni.

È una pratica faticosa che regala non poche soddisfazioni. È anche divertente, unendo famiglie e amici in un momento di gioia per poi ritrovarsi a fine giornata per gustare un ottimo piatto di spaghetti pomodoro e basilico. Insomma, l’Italia è anche questo e sono molte le popolazioni del mondo ad invidiare queste tradizioni cercando di viverle durante le vacanze.

No allo zucchero nella salsa di pomodoro: ecco come fare

Come accennato, ogni nonna ha la sua ricetta segreta e il gusto della salsa di pomodoro cambia completamente. Rispetto a quella confezionata non ha conservanti, agenti chimici o additivi riprendendo solo il gusto di pomodoro con aggiunta di amore e ricordi.

A volte, può capitare che abbia un sentore acido che infastidisce il palato. Alcune persone consigliano di aggiungere lo zucchero nella salsa di pomodoro per addolcire il suo gusto. Nonostante sia una pratica comune è anche un grandissimo errore.

In termini di chimica, i pomodori che vengono scelti per la salsa possono avere un pH che si aggira da 3,9 a 4,6. Aggiungere lo zucchero significa intaccare il sapore e non la sua acidità.

E allora cosa fare? Le nonne aggiungevano un pizzico di bicarbonato di sodio per alzare il pH ed eliminare quell’acidità fastidiosa. È da fare solo quando la salsa presenta una acidità prepotente, altrimenti basterà lasciar fare a madre natura e aggiungere meno ingredienti possibili.

Come disse lo chef Bruno Barbieri in una puntata di Masterchef ad una concorrente, lo zucchero nel pomodoro è come Satana e lo chef Antonino Cannavacciuolo stava per svenire davanti a tutti!

Insomma, attenersi alla tradizione è un bene ma lo zucchero in associazione con il pomodoro proprio non deve considerare.