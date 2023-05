Zombieing, in cosa consiste questo fenomeno e come combatterlo

In cosa consiste lo zombieing, come combattere tale fenomeno in rete e quali sono le differenze con il ghosting.

Se siete stati single negli ultimi anni, probabilmente avete sentito parlare di ghosting. Cosa succede quando il fantasma ti torna a trovare? Se ciò accade, allora sei vittima del fenomeno dello Zombieing!

Questo termine si riferisce al comportamento degli ex che – improvvisamente – riappaiono nella vostra vita dopo un lungo periodo di silenzio. In questo articolo esploreremo insieme cosa è lo zombieing, come combatterlo e quali sono le differenze rispetto al ghosting. Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida sociale della Gen Z?

Che cos’è lo Zombieing

Lo zombieing è un fenomeno che si verifica quando una persona, in genere un ex partner, riappare improvvisamente nella tua vita dopo un lungo periodo di silenzio. Questi individui sembrano risorgere dal mondo dei morti, proprio come gli zombi delle serie TV e dei film.

Il termine zombieing è stato coniato per descrivere questo comportamento comune tra la Gen Z. Molte persone sono state vittime di questo fenomeno almeno una volta nella loro vita amorosa. Perché succede? E cosa spinge le persone a comportarsi così?

In molti casi, lo zombieing può essere causato da solitudine o dalla mancanza di attenzione del momento. In altri casi, invece, l’ex vuole tornare a farsi vedere solo per gioco o per rinfocolare vecchie tensioni.

Indipendentemente dalle motivazioni alla base dello zombieing, ciò che conta davvero è sapere come gestirlo e combatterlo efficacemente.

I modi per reagire a tale fenomeno

Il modo migliore per contrastare lo zombieing è quello di non cadere nella trappola dell’ansia e della paura che il comportamento dello zombie potrebbe generare.

Innanzitutto, è importante ricordarsi che una persona che fa zombieing sta cercando solo attenzione, senza preoccuparsi dei nostri sentimenti o del nostro tempo.

In secondo luogo, se ci troviamo in questa situazione dovremmo prenderci il tempo necessario per valutare la situazione e le nostre emozioni. Non permettere all’altra persona di controllarci o farci sentire male a causa del loro comportamento scorretto.

È sempre meglio affrontare direttamente la questione con la persona interessata, chiedendole spiegazioni sul suo comportamento. Tuttavia, se ciò non risolve il problema, l’unica soluzione possibile potrebbe essere quella di tagliare i ponti definitivamente con il soggetto in questione.

Ricordiamo sempre che siamo individui forti e indipendenti, capaci di fare scelte sagge ed equilibrate sulla base delle nostre esigenze personali. Nessuno ha il diritto di trattarci male o sfruttarci sentimentalmente.

Zombieing e ghosting: le differenze

Quando si tratta di incontri online, due parole che tutti temono sono “ghosting” e “zombieing“. Anche se questi termini sembrano simili, ci sono alcune differenze chiave tra i due.

Il ghosting si verifica quando la persona con che frequentavamo smette di rispondere ai nostri messaggi o chiamate, senza alcuna spiegazione. Semplicemente, scompaiono dalla nostra vita senza lasciare traccia. Il ghosting può essere molto doloroso, perché ci lascia con molte domande a cui non riusciamo a dare risposta.

Lo zombieing accade quando la persona che ci ha precedentemente “ghostato” riappare improvvisamente nella nostra vita come se nulla fosse successo.

Lo zombie potrebbe mandarci un messaggio su Instagram o Twitter dopo aver visto una nostra foto recente o semplicemente per fare conversazione, come se il fantasma del loro comportamento passato non fosse mai esistito.

In entrambi i casi, sia il ghosting che lo zombieing possono essere estremamente frustranti e difficili da affrontare. È importante, però, distinguere tra le due situazioni in modo da poter agire di conseguenza e proteggere la propria salute mentale ed emotiva.