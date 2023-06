Zelensky: “Arrestato l’uomo che ha coordinato l’attacco a Kramatorsk.”

By

È stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile di aver coordinato l’attacco a Kramatorsk che ha causato diverse vittime tra cui tre bambini. Zelensky è pronto a punire duramente chiunque collabori con la Russia.

La Polonia ha deciso di rinforzare le sue difese al confine visto l’arrivo, in Bielorussa, delle truppe della Wagner. Incontro tra Putin e Melikov, Putin certo di avere il sostegno del suo popolo. Moscow Times annuncia che il generale Surovikin è stato arrestato.

Zelensky ha annunciato l’arresto dell’uomo che avrebbe coordinato l’attacco a Kramatork

Il presidente Zelensky ha annunciato che è in stato di arresto l’uomo ritenuto responsabile di aver coordinato l’attacco a Kramatorsk. Per il presidente ucraino chiunque aiuti i russi nei suoi attacchi merita la massima punizione.

Il recente attacco a Kramatorsk ha causato 11 morti tra cui 3 bambini, i feriti sono oltre 60. Il presidente Zelensky ha poi annunciato che intende continuare a rafforzare le sanzioni internazionali contro i russi e contro tutti i suoi alleati.

Le autorità polacche hanno scelto di rafforzare il loro confine, in particolare la zona che confina con la Bielorussa visto l’arrivo imminente delle truppe della compagnia militare privata Wagner.

Ad annunciare la notizia è stato Yaroslav Kaczynski, vicepremier della Polonia e anche capo del partito al potere Diritto e giustizia, la decisione è stata condivisa con il comitato governativo per la sicurezza e la difesa.

La notizia è poi stata riportata dalla Tass che afferma che sono attesi circa 8mila soldati della Wagner, e per questo oltre al rafforzamento della presenza del personale militare al confine, verranno anche intensificate le fortificazioni.

Durante l’incontro che si è tenuto tra Vladimir Putin e Sergey Melikov, presidente del Daghestan, il presidente russo ha affermato di non aver mai avuto dubbi sul sostegno del suo popolo soprattutto per quanto riguarda le decisioni che sono state prese dal Cremlino in seguito alla rivolta armata della Wagner.

Per i media russi Sorovikin è in stato di arresto

Moscow Tiimes, citando alcune fonti vicine al ministero della Difesa russo che hanno voluto mantenere l’anonimato, ha annunciato che è stato arrestato il generale russo Sergei Surovikin.

Il suo presunto arresto ancora non è stato commentato dal ministero della Difesa russo, ma secondo quanto riportato dai media il generale non si vede dallo scorso sabato giorno in cui Prigozhin ha deciso di lanciare la sua ribellione armata contro la leadership militare russa.

Secondo una delle fonti Surovikin ha scelto di stare dalla parte di Prigozhin e per questo è stato arrestato proprio durante la rivolta.

Vladimir Romanov, blogger militare favorevole alla guerra, la scorsa domenica aveva annunciato che il generale era stato arrestato il giorno dopo il tentativo di rivolta della Wagner.

Secondo quest’ultimo, il generale, sarebbe in un centro di detenzione che si trova a Mosca e si chiama Lefortovo.

Alexei Venediktvov, caporedattore di radio Ekho Moskvy, ha twittato che il generale Surovikin non è in contatto con la sua famiglia da tre giorni e che le guardia della sua sicurezza non rispondo.

Dimitry Peskov, portavoce del Cremlino, in merito alle notizie diffuse sul New York Times in cui si scriveva che Surovikin era a conoscenza dei piani del capo della Wagner lasciò diversi commenti in cui parlava di pettegolezzi e speculazioni.