Zanzare, se mangi questi alimenti ti staranno alla larga per sempre: li odiano

Consumando determinati alimenti, è possibile tenere alla larga le tanto odiate zanzare.

Vi sono alcuni alimenti, che se consumati, possono tenere lontani le zanzare. In estate tutti dobbiamo fare i conti con le punture di zanzara. Secondo alcuni studi, se si mangiando alcuni cibi, si rilasciano odori repellenti per le zanzare.

Quindi oltre i comuni rimedi per tenere lontano le zanzare, vi sono precisi alimenti che fanno sì che le zanzare stiano alla larga. Se si desidera sapere tutto circa i cibi anti zanzara, basta semplicemente leggere qui di seguito.

Mangiare questi cibi allontana le zanzare

Vi sono alimenti che rappresentano dei veri repellenti naturali per gli insetti e le zanzare. Mangiare le erbe aromatiche, come il basilico, il pepe nero, la menta, il pompelmo e l’aglio, consente all’organismo di rilasciare un odore repellente per le zanzare.

Attraverso il sudore, il nostro copro rilascia degli odori che possono contribuire a tenere ben lontane le zanzare. In particolare la sostanza contenuta nell’aglio è molto sgradevole, dando alla pelle un odore molto acre e repellente. Allo stesso modo, il pepe nero e il pompelmo, hanno una sostanza che una volta che viene rilasciata nel sudore, costituisce un forte insetticida naturale. Per evitare di farsi pungere dalle zanzare, quindi è molto utile consumare uno di questi alimenti.

Inoltre tutti i cibi ricchi di vitamine B, come le germe di grano, la crusca o il peperoncino, hanno il potere di mutare l’odore del sudore, rilasciando odori molto sgradevoli per le zanzare. Tutti i cibi a basso contenuto di potassio, come mirtilli, cetrioli o cocomero, tengono lontane le zanzare.

Va detto che alcuni cibi e bevande, come la birra e altri alcolici, secondo degli studi, andrebbero evitati, perché attirerebbero le zanzare. In tal senso va detto che l’alcool aumenta la temperatura corporea attirando così le zanzare.

Rimedi contro le punture di zanzara

Le zanzare sono attratte da certi tipi di sangue, e dalle sostanze rilasciate mentre si suda. In caso di puntura di zanzara, si può ricorrere a vari rimedi per alleviare il fastidio. Un primo rimedio tutto naturale è il tea tree oil, che oltre a disinfettare la puntura svolge azione preventiva contro insetti e parassiti.

Un altro ottimo rimedio contro le punture di zanzare, è il ghiaccio. Di certo il ghiaccio è la soluzione più rapida, in grado di togliere gonfiore e dolore nella zona morsa. Il succo di limone, da applicare sulla puntura di zanzara è ottimo per il suo potere rinfrescante e analgesico. Strofinare sopra il morso dell’aglio, è un altro buon rimedio contro il prurito del morso di zanzara.

L’aloe vera, come la lavanda e il rosmarino, si possono usare per ridurre il gonfiore e curare ogni tipi d’irritazione cutanea. Il miele è ha una sostanza che consente di rigenerare la cute e lenire l’infiammazione. Un altro metodo fai da te per rinfrescare la ferita, è il dentifricio, che ha pure il potere di togliere il prurito.

Come allontanare le zanzare

Tra i metodi più efficaci per allontanare le zanzare ed evitare di esserne punti, vi è quello di ricorrere a vari rimedi naturali. Se non si dispone di zanzariere, occorre mettere in atto piccoli stratagemmi per prevenirne la diffusione. Un valido rimedio per tenere lontani gli insetti e le zanzare, è quello di usare degli olii essenziali a base di lavanda, geranio, tea tree e citronella.

Molti odori e profumazioni, costituiscono dei veri repellenti naturali contro le zanzare. L’olio di eucalipto, cannella o di pino, sono altre ottime soluzioni per proteggersi contro le comuni zanzare. In casa, è sempre bene tenere accese delle candele alla citronella o diffusori di olii essenziali.

In giardino o nel terrazzo, per tenere lontane le zanzare, a parte l’uso delle candele, è necessario non lasciare contenitori con acqua stagnate. Infine, per allontanare le zanzare dal giardino, si possono spargere dei chicchi di caffè nei vasi, dato che questi insetti odiano il profumo del caffè.